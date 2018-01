Risgård: De løber meget

FODBOLD: Klokken 16 fredag eftermiddag skal AaB i kamp for første gang på turen til San Roque. Det sker, når japanske Shonan Bellmare er modstander i superligaholdets tredje testkamp denne vinter.

AaB’erne har de seneste dage haft rig mulighed for at kigge nærmere på modstanderen, da japanerne, der vandt J-League 2 i sidste sæson, har trænet ved siden af AaB - og også bor på samme hotel som nordjyderne.

- Vi har godt nok stået og studeret dem en del, og det er ikke meget, de har trænet med bold. De løber meget, det må vi bare sige. Og jeg forventer også lidt, at det er nogle spillere, der bare kan løbe solen sort. Men det er en spændende test for os. Det er ikke så tit, man har muligheden for at støde ind i et asiatisk hold, siger Kasper Risgård.

Han spillede fra start, da AaB i lørdags vandt den seneste testkamp over IFK Göteborg med 3-1.

- Jeg vil sige, at de her træningskampe betyder meget for os. Og jeg mener, at der var en positiv udvikling fra den første kamp i Randers til det, vi så i den anden kamp i Göteborg. Det håber jeg meget på, at vi kan bygge videre på imod japanerne, siger Risgård.

Shonan Bellmares nok mest kendte navn er den brasilianske forsvarsspiller Andre Bahia, der tidligere i karrieren spillede hele syv sæsoner for Feyenoord i Holland.