Risgård: Jeg lægger mig ikke ned

FODBOLD: Man kan dårligt sige AaB uden at nævne Rasmus Würtz og Kasper Risgård, men mens de to veteraner er på vej tilbage efter skader, griber holdets yngre spillere chancen og viser, at også de kan præstere.

- Det er jo et drømmescenarie, at de kan uden os. Der var en periode, hvor vi ikke kunne vinde, når Würtz (Rasmus Würtz red.) var ude. Det kan vi nu, og det er vigtigt for holdet, siger Kasper Risgård, som alligevel ikke lægger skjul på sin ambition om at generobre sin plads i startopstillingen. En ambition, han deler med holdkammeraten Rasmus Würtz.

- Det skal ikke være sådan, at vi skal spille for enhver pris. Sådan har det været i nogle år. Vi ved godt, at vi er oppe i alderen og der er nogen der skal tage over, men vi vil ikke lægge os ned uden kamp, vi giver de unge kamp til stregen, og det er vi begge indstillet på, fortæller Risgård, som nu træner med til de fleste træningssessioner med superligaholdet.

Stadig høje ambitioner

Han kan mærke, at de 34 år betyder, at genoptræningen til topniveau bliver sværere og sværere, men det betyder ikke, at ambitionerne er lavere.

- Jeg er stadig sulten efter at spille og sulten efter at bevise mig. Jeg synes næsten, at det er det vigtigste, for hvis jeg bare vil smide håndklædet i ringen, så kan jeg lige så godt stoppe, siger han.

Holdets øvrige spillere har vist et højt niveau, og der kommer da også til at gå tid med genoptræning, før de to midtbanespillere for alvor kan intensivere kampen om de eftertragtede startpladser.

- Vi to gamle skal ud på træningsbanen og vise, at vi vil ind og spille, og helst også så Morten (Wieghorst red.) har en lille smule hovedpine, når han skal vælge hold, griner han.

Holdets anfører, Rasmus Würtz, havde fredag sin første træning med holdet siden sin skade. Han forventer at træne med fra den kommende uge.