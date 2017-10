Risgård: Vil helst spille centralt

FODBOLD: Gennem de seneste par uger er Kasper Risgård lige så stille begyndt at banke på til startopstillingen efter en længere skadesperiode. Men når det igen bliver tid til en startplads, håber han på det vante.

- Jeg har spillet lidt angreb og kant. Det er svært for mig, når jeg rigtig gerne vil spille centralt. Men Morten (Wieghorst, AaB’s cheftræner, red.) vælger holdet, og han vil gerne spille med to traditionelle seksere. Der løber jeg måske lidt mere mod feltet og prøver at gøre mig farlig, siger Kasper Risgård.

Dermed må tiden vise, om AaB-profilen bliver farlig mod Randers i dagens kamp.

- Vi trænger til en udebanesejr. Men vi ved også, at de ikke har vundet på hjemmebane. De har også fået en ny træner, så spillerne skal bevise noget, slutter Kasper Risgård.

Superligakampen spilles på BioNutria Park Randers klokken 19. Her kan Kasper Risgård spille kamp nummer 300 for AaB.

Jakob Ahlmann er ude med en karantæne. Rasmus Würtz er ikke i truppen, da han mangler kamptræning. Michael Lansing og Marco Ramkilde er ude med skader.