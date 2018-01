Risgård foran skelsættende 2018

FODBOLD: Skader har været et alt for stort tema for AaB-veteranen Kasper Risgård i de senere år. 2017 var et år lige til glemmebogen, og 2018 starter heller ikke for godt for den nu 35-årige midtbanespiller.

- I en af efterårets sidste kampe fik jeg et ordentligt slag i ribbenene, og derfor har jeg haft svært ved at træne igennem i juleferien. Men det går heldigvis bedre nu, fortæller Kasper Risgård.

Han har kontraktudløb i AaB ved udgangen af 2018, der derfor i høj grad kommer til at definere hans fremtid.

- Jeg er selvfølgelig begyndt at tænke over, hvad der skal ske efter karrieren. Men jeg nyder altså stadigvæk at spille fodbold og er fortsat meget motiveret. Så hvis jeg går igennem et 2018 uden skader - og Morten (Wieghorst, cheftræner, red.) vil bruge mig - så kunne der måske være flere år tilbage i mig, siger Kasper Risgård.