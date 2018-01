Risgård træner trods øm fod

FODBOLD: AaB’s erfarne midtbanespiller Kasper Risgård har efterhånden fået sig et fast ritual efter træningerne i det sydspanske.

Efter hvert eneste træningpas ryger støvle og strømpe af højre fod, og så skal der ellers is på.

I vinterens første testkamp mod Randers FC fik han et slag over den ene fod, der har ført til en blødning ovenpå en knogle, og under onsdagens formiddags træning fik han endnu et slag på foden.

- Jeg kan godt spille, for jeg spillede jo med det i Göteborg, men jeg må bare indrømme, at det i perioder gør rigtig, rigtig ondt, siger Kasper Risgård.

Han kom dog igennem torsdagens træningpas, der blev det ene denne dag, fordi træner Morten Wieghorst har valgt at give spillerne lidt hvile inden fredagens testkamp mod japanske Shonan Bellmare.

- Der tror jeg også, at jeg er i stand til at spille, men smerterne sidder lige der, hvor jeg rammer med foden i skudøjeblikket, så man tænker lige en ekstra gang over det i øjeblikket, siger Kasper Risgård.

- Så der kommer mange skudfinter?

Ja, det kan man nok godt forvente, lyder det med et grin fra midtbanespilleren.

Rasmus Würtz, der sad over onsdagens eftermiddagstræning, varmede op for sig selv torsdag formiddag, men trænede siden med uden problemer og ser ud til at være kommet sig hurtigt ovenpå det vrid i anklen han pådrog sig onsdag formiddag.