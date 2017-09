Risgård tvivlsom til Brøndby-kamp

FODBOLD: Da AaB i mandags hentede sæsonens første sejr i Alka Superligaen, blev det kun til 39 minutters spilletid for Kasper Risgård.

Seks minutter før første halvlegs udløb måtte den vikariende anfører lade sig udskifte med en skade.

- Jeg har gennem en længere periode døjet med min venstre hofte. I slutningen af sidste uge fik jeg så ondt i min hoftebøjer. Det er i samme side, hvor jeg havde problemer før, så det er nok en kombination af de to skader, siger Kasper Risgård.

Alligevel var midtbanespilleren med fra start i 2-1-sejren mod Silkeborg.

- Jeg havde det ok under opvarmningen, og det gik også fint i starten, men så tog smerterne til. Derfor vurderede jeg, at det var bedre at få en helt frisk mand ind i stedet for, at jeg skulle løbe og spille på 70 eller 80 procent, siger Kasper Risgård, der ikke har været på træningsbanen siden.

- Jeg har fået en masse behandling, og i dag (torsdag, red.) har jeg været på cyklen, men jeg er meget usikker på, hvor jeg står, siger Kasper Risgård.

Han skal derfor til et lægetjek i dag, der skal afklare, om han kan komme i spil i søndagens udekamp mod Brøndby.

- Realistisk set ser det ikke for godt ud i forhold til at blive klar til den kamp, men jeg tør ikke sige noget endeligt, før jeg har snakket med lægen og fysioterapeuten. Så må vi se, hvad de siger, lyder det fra Kasper Risgård.