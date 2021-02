Rivaler jagter revanche i lokalbrag

ISHOCKEY:Det er to sårede hold, der tørner sammen, når Aalborg Pirates fredag aften lægger is til grundspillets sidste lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks.

Aalborg Pirates kommer ind til opgøret med tre nederlag i de seneste fem kampe, mens det står endnu værre til hos Frederikshavn White Hawks, der har tabt fem kampe i streg.

- Vi skal have vendt skuden. Vi har spillet nogle hårde og tætte kampe, der ikke er vippet vores vej, men der er ikke andet for end, at vi skal spille vores spil, så skal vi nok finde tilbage til det niveau, vi havde tidligere på sæsonen, siger Aalborg Pirates’ Martin Højbjerg.

En del af forklaringen på Frederikshavn White Hawks’ dårlige stime er, at de to udenlandske profiler Alexander Bumagin og Justin Shugg har siddet ude i flere måneder, og nu har forwardkollegaen Mike Hammond også sluttet sig til høgenes skadesliste.

- Det har været hårdt at undvære dem, men det giver vores unge danskere endnu en mulighed for at få en stor rolle mod en stærk modstander. Det er en god test for dem, siger White Hawks-træner Jari Pasanen.

Højbjerg var for utålmodig

Han melder også Bumagin, Shugg og Hamond ude af fredagens kamp.

- Vi er så tæt på slutspillet, at jeg ikke vil sige så meget om omfanget, men de er ude mod Aalborg, og derefter er der en kamppause på 11 dage. Så må vi se efter det, siger Jari Pasanen.

Aalborg Pirates har også været hårdt ramt af skader, men kunne dog stille i stærkeste opstilling ved Finalfour mod Esbjerg i fredags. Det var dog en stakket frist, idet målmand George Sørensen blev skadet undervejs, men til gengæld var Martin Højbjerg tilbage efter nogle skadesplagede måneder. Han sad første gang ude i oktober og trods to comeback i november og december endte han på skadeslisten igen.

- Jeg kom til at presse mig selv for meget. Man bliver hurtigt utålmodig, når man sidder ude, men det rammer jo en selv i sidste ende. Derfor besluttede jeg denne gang, at jeg ikke ville spille, før jeg var helt klar igen, siger Martin Højbjerg, der skal bruge den sidste del af grundspillet på at genfinde topniveauet.

- Jeg skal lige tilbage i kampform igen. Jeg kan tydeligt mærke, at det er længe siden, jeg har spillet, så der går nok lige et par kampe, inden jeg er helt tilbage, siger Martin Højbjerg.

Trio skal genintegreres

Før aftenens lokalopgør har Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks henholdsvis 11 og 10 kampe tilbage i grundspillet, og i Frederikshavn krydser Jari Pasanen fingre for, at hans profiler når at komme tilbage i god tid, inden det går løs i slutspillet.

- Når de er klar, vil de stadig have brug for tre-fire uger, inden de er tilbage på deres normale niveau. Der er også noget med holdsammensætningen, som vi skal arbejde med, fordi vi skal ændre alt igen, når de kommer tilbage. Vi vil ændre kæderne, og nogle spillere vil også blive flyttet væk fra powerplay. Det er en udfordring, ligesom det har været en udfordring, at spillere er gået ud og ind i løbet af sæsonen, siger Jari Pasanen.

For Aalborg Pirates har den dårlige stime betydet, at holdet er røget ned på tredjepladsen. Der er hele 10 et halvt point op til Rungsted på førstepladsen, og dermed kan det blive svært at vinde grundspillet.

- Vi kigger ikke så meget på tabellen. Vi fokuserer kun på at vinde de resterende kampe, så vi kan ramme en god stime inden slutspillet, siger Martin Højbjerg.

I Frederikshavn, der i øjeblikket er nummer seks og dermed aktuelt har udsigt til en kvartfinaleserie mod Aalborg Pirates, er Jari Pasanen helt på linje.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne ville have vundet flere af vores hjemmekampe, men om vi havde ligget nummer to, seks eller otte, er ikke så vigtigt. Nu handler det om at forberede os bedst muligt på slutspillet samtidig med, at vi skal have integreret vores tre importspillere, når de kommer tilbage. Det er vigtigere end, hvor vi ligger i tabellen, siger Jari Pasanen.

Der er kampstart i Bentax Isarena klokken 19.30