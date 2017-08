RKG røg ud med et brag

KLARUP: Der gik ikke mange minutter, før FC Fredericia reelt var videre fra anden runde af DBU Pokalen, da de gæstede Romdrup-Klarup Gymnastikforening. Gæsterne fra 1. division vandt 8-1 over serie 1-holdet fra Klarup.

Efter kun 13 minutter var FC Fredericia foran 4-0. Få minutter inde i kampen sendte Christian Sørensen den tidligere Brøndby- og Esbjerg-spiller Brent McGrarth ind foran mål med en flad aflevering. Det udnyttede Fredericia-angriberen ved at score fladt tæt ad stolpen. Allerede i syvende minut blev føringen udbygget, da Esben Petersen helflugtede den op i højre hjørne fra kanten af feltet.

I 11. minut spillede Denis Fazlagic sin medspiller Brent McGarth fri i feltet, og det blev til en føring på 3-0 til 1. divisionsholdet. Få minutter senere scorede Frans Putros på et straffespark, hvor Klarup-målmand Anders-Christian Jensen ellers var i rette side.

I mellemtiden havde Nicolai Rieper den første chance til hjemmeholdet, da han fik et langskud efter et clearet indlæg. Den gik dog over mål. Lidt efter fik RKG endnu en chance, da angriber Mike Rasmussen skød forbi stolpen. Samme angriber fik igen en chance, da han i 25. minut havde et frit mål at gøre med efter at have opsnappet en bold i forsvaret. Men Mike Rasmussen sparkede over.

Herefter pressede FC Fredericia på, mens RKG viste flere gode clearinger i forsvaret.

Kort før pausen udbyggede gæsterne dog føringen, da Denis Fazlagic blev spillet helt fri foran stregen og scorede til 0-5. Det blev der gået til pause på.

I anden halvleg blev storfavoritterne ved med at presse på. Brent McGrath kom for eksempel alene igennem til målmand Anders-Christian Jensen. Men Klarup-keeperen diskede op med en stærk fodparade.

Den næste store chance tilfaldt hjemmeholdet i 52. minut, da venstrebacken Morten Kjølby sparkede på mål efter et snittet indlæg. Det var centimeter fra at blive Klarups første mål i kampen, men sammenføjningen stod i vejen.

Klarup holdt teten i 10 minutter, før FC Fredericia for alvor gik i gang. På seks minutter fik gæsterne scoret tre mål. Adrian Lopez kom højst på et hjørnespark, Esben Petersen scorede i det lange hjørne, og Christian Sørensen lukkede 1. divisionsholdets forte målfest og scorede til 0-8 i 65. minut.

Drømme blev dog til virkelig få minutter senere. Klarup-angriber Mike Rasmussen opsnakkede en løs bold i Fredericia-forsvaret og scorede til 1-8. Dermed kom hjemmeholdet på måltavlen.

Det resultat holdt hjem med chancer til begge hold og en ret lige afslutning på pokalkampen.