Rød klud for Aalborgs spillere: - Skal være uforskammet for ikke at præstere

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kan igen fylde Jutlander Bank Arena med op mod 5000 tilskuere uden krav om coronapas. Det fejrede de danske mestre lørdag eftermiddag med et brag af en tilskuerfest og en sejr på 36-30 over KIF Kolding i HTH Herreligaen.

- Man skal virkelig være uforskammet, hvis ikke man har lyst til at præstere i sådan en kulisse. Det er så fornemt, og det var dejligt, at vi kunne betale lidt tilbage med en sejr, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborgenserne førte kampen fra start til slut, så de sydjyske gæster fik aldrig for alvor færten af en overraskelse. Heller ikke selv om Stefan Madsen spillede ekstremt bredt og skiftede flittigt ud undervejs.

- Jeg synes måske også, vi fik skiftet lidt rigeligt undervejs. Jeg er med på, at det kan være svært for spillerne med så mange forskellige konstellationer, og det gav en lidt skidt rytme i perioder. Alligevel var vi dog aldrig rigtig under pres i kampen, og vi er simpelthen nødt til at forsøge at bruge alle ressourcer. Dem der sidder på bænken er jo klar til at tage et ansvar, og det viste de også i dag, siger Aalborgs cheftræner.

Kolding forsøgte at tage grovfilen i brug overfor Henrik Møllgaard i lørdagens kamp - men lige lidt hjalp det. Foto: Henrik Louis

Venstrefløjen Buster Juul delte spilletiden med Sebastian Bartholdt undervejs, men førstnævnte slap bedst fra opgaven med fem scoringer.

- Jeg følte, at vi var i kontrol hele vejen, selvom anden halvleg ikke var helt god nok fra vores side. Men vi havde nok også lidt trætte ben efter en lang hjemtur fra Champions League-kampen i Zagreb i midtugen, så jeg er glad for, at Kolding-kampen trods alt forløb på vores præmisser hele vejen, siger han.

Med lørdagens ligasejr har Aalborg Håndbold vundet fem af sæsonens første seks betydende kampe. Kun ligapremieren i SønderjyskE gik skævt.

- Jeg håber, at det var den ene svipser, vi skulle lave, og det var måske fint nok, at det skete så tidligt. Vi plejer altid lige at pisse ved siden af brættet en enkelt gang i løbet af sæsonen, og nu fik vi en tidlig reminder om, at den danske liga simpelthen er for stærk til, at vi kan tage for let på nogen som helst opgave, siger Buster Juul.