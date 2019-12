Røde tal i Vendsyssel FF: Ejere må indskyde flere penge

FODBOLD:Vendsyssel FF rykkede i sidste sæson ud af Superligaen, og heller ikke økonomisk var regnskabsåret 2018/2019 nogen stor succes for vendelboerne.

Vendsyssel FF har således netop fremlagt et regnskab, der viser et underskud på 3,8 millioner kroner. Regnskabet året før viste et underskud på 1,7 millioner kroner.

Det netop aflagte regnskab afslører også, at Vendsyssel FF nu har en negativ egenkapital på 1,1 millioner kroner.

I løbet af regnskabsåret har klubbens ejerkreds tilført fem millioner kroner i ny kapital. Men det stopper ikke der, for i årsrapporten skriver Vendsyssel FF også, at ejerkredsen i løbet af december og januar planlægger at tilføre yderligere fem-ti millioner kroner i ny kapital.

Vendsyssel FF slår samtidig fast, at ambitionen fortsat er at være blandt de 15 bedste hold i dansk fodbold. Bestyrelsen i Vendsyssel FF forventer, at klubben fra regnskabsåret 2020/2021 vil have overskud på driften.

NORDJYSKE har forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Jacob Andersen, men hidtil forgæves.