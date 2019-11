Rødovre løb med sejren: Intet hattrick af sløve White Hawks

ISHOCKEY:Sæsonens to første møder mellem Frederikshavn White Hawks og Rødovre endte begge med nordjyske sejre, uden at Rødovre formåede at score så meget som ét mål.

Men det var et anderledes skarpt sjællandsk mandskab, der gæstede Frederikshavn tirsdag aften. Rødovre kunne således skøjte hjem med en 4-1 sejr , selvom hjemmeholdet vandt skudstatistikken klart.

Gæsterne fik en drømmestart med et føringsmål efter godt seks minutter, og ondt blev værre for høgene i anden periode, hvor 0-1 hurtigt blev forvandlet til 0-3. Så havde det kun kosmetisk betydning, at Mathias H. Mølgaard fik reduceret. Det sidste Rødovre-mål blev scoret kort før tid i et tomt net.

Kampen viste også, at høgenes dyre importspiller Dane Fox fortsat har problemer med disciplinen. I anden periode blev han sendt til afkøling i 10 minutter for en grim bording, men det fik ham ikke til at lægge en dæmper på det aggressive spil. Han fik senere i kampen yderligere 2x2 minutter i straffeboksen for først charging og siden late hit.

Nederlaget betyder, at White Hawks nu har tabt fem af de seneste seks kampe. Holdet har dog kvalificeret sig til Final4.