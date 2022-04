Rødt blev dyrt for Thisted i topkamp

FODBOLD:Thisted FC forpassede søndag eftermiddag endnu en mulighed for at komme nærmere oprykningspladserne i 2. division.

På hjemmebane blev det 0-0 mod Hillerød, der i øjeblikket indtager den sidste af de to oprykningspladser, som Thisted dermed fortsat har seks point op til.

I betragtning af at Thisted måtte spille det sidste kvarter i undertal efter Laurits Busts udvisning, kunne thyboernes cheftræner, Bo Zinck, dog være tilfreds med pointdelingen.

- Jeg endte jo med at måtte være tilfreds med et point, men havde du spurgt mig 30 sekunder før det røde kort, havde jeg sagt, at vi skulle vinde. Vi var toneangivende og havde spillet en rigtig stærk halv time i anden halvleg, ligesom vores første kvarter i første halvleg var rigtig godt.

- I undertal kom vi selvfølgelig under tryk, men det fik vi også afvist, og det var godt for moralen, at vi også fik vist, at vi kunne det, siger Bo Zinck, der gjorde comeback som Thisted-træner op til forårssæsonen.

De fire første kampe med ham i spidsen har givet fire point. Han har stadig sin første hjemmesejr til gode, men den spillemæssige udvikling er positiv.

- Det er pisseirriterende, at jeg ikke har vundet på hjemmebane, men mere lægger jeg ikke i det. Var vi blevet dårligere kamp for kamp, var det bekymrende, men jeg synes, at vi er blevet bedre og bedre. Jeg vil gerne vinde hver gang, men jeg kigger også på de underliggende parametre. Den første halve time af anden halvleg i dag viser, hvor vi skal hen. Vi brænder for mange chancer, men det skal vi nok få løst, siger Bo Zinck.

Thisted FC runder grundspillet i 2. division af med en udekamp mod københavnske FA 2000 på lørdag, inden oprykningsspillet venter.

- Ligegyldigt hvordan vores situation er, skal vi gøre alt for at vinde hver kamp og holde tryk på holdene foran os. Det vil jo være træls at have givet op, hvis de andre begynder at snuble, så vi kommer til at gøre alt for at rykke op, men vi er bare ikke favoritter til det. Det er vi ikke bygget op til endnu, men vi skal forsøge at vinde hver kamp, samtidigt med at vi bygger på, siger Bo Zinck.