Rørt Antonsen: Vi har ikke ramt loftet endnu

HÅNDBOLD:En ægte leder kendetegnes på, hvordan han agerer i modgang, og her viste Aalborgs anfører René Antonsen sublime lederevner, da det brændte på i begyndelsen af semifinalen mod PSG.

Ikke alene kom han ind og tog godt fra i forsvaret, men der blev også leveret en håndfuld mål fra stregspilleren.

- Personligt kan jeg kun sige, at det her er ønsketænkning. Jeg kunne ikke have håbet på meget mere ud fra et personligt perspektiv, siger René Antonsen.

Sammen med holdkammeraterne kunne han læne sig tilbage og nyde udsigten til en historisk Champions League-finale, og det er noget, der vækker stærke følelser hos kaptajnen.

- Jeg bliver sgu helt rørt, når man sådan lige tænker over det. Jeg er sindssygt stolt over, at vi står her og skriver historie. Det er noget, som vi har arbejdet på i mange år, og det er ikke mindst på min kære direktørs vegne, at jeg er stolt. Det er virkelig en speciel følelse, som jeg ikke har prøvet før, siger René Antonsen.

Han er ikke færdig med at skrive historie, hvis det står til ham selv.

- Vi tager hele tiden skridt for at komme til nye højder, men vi har ikke for alvor ramt vores loft endnu. Det kan være, at vi gør det i finalen, men nu må vi se. Vi kan i hvert fald gå ud og spille den kamp med alt at vinde, og jeg tror bestemt på, at vi kan gøre det, siger René Anonsen.

Aalborg var ramt er nerver i kampens indledning, men det kommer ikke til at være tilfældet i søndagens finale.

- Vi skal ud og gøre, som vi plejer. Da vi først begyndte at gøre det mod PSG, så kørte det også godt for os, siger kaptajnen, der ikke tøver med at kalde det her karrierens højdepunkt.

- Det er det helt sikkert. Det kan ikke blive meget større for mig. Det er meget emotionelt for mig, at jeg nu kan sige, at jeg var med, da vi skrev dansk håndboldhistorie. Det er kæmpe stort, men tro mig. Nu vil vi gå hele vejen. Nu står vi jo i finalen, så der er naturligvis kun ét mål, siger René Antonsen.