Rolig AaB-direktør har tillid til Erik Hamrén

ODENSE:Med fredagens nederlag til OB er AaB oppe på otte fortløbende superligakampe uden sejr. Dermed kommer vinduet for overlevelse i Superligaen mere og mere på klem.

Administrerende direktør og fungerende sportschef i AaB, Thomas Bælum, har dog tiltro til cheftræner Erik Hamrén og resten af trænerstaben, som i ligaregi er inde i en markant sejrstørke. Han afviser dermed, at en anden træner skulle tage projektet op i løbet af foråret.

- Det er ikke aktuelt. Det har jeg sagt før. Vi har tillid til træneren og tillid til staben. Jeg kigger på, om der er en linje i det, som vi arbejder med til dagligt. Jeg definerer ikke den linje, men hvis vi træner på samme måde og bruger den samme metode, skal pointene komme på et tidspunkt. Det er det, som jeg holder øje med, siger Thomas Bælum.

- Det ændrer sig ikke fra uge til uge. Vi havde et lille tilbagefald nu, men ellers har pilen peget den rette vej, tilføjer han.

Sideløbende med den alvorlige situation i Superligaen, hvor AaB er under nedrykningsstregen, arbejdes der i kulisserne på en mulig aftale med en udenlandsk storinvestor. Det gør dog ikke dagene mere hektiske for direktøren.

- Det køres i flere spor. Bestyrelsen er inde over og tager sig af alt, hvad der har med den potentielle storinvestor at gøre. I transfervinduet var jeg meget inde over det sportslige, men nu handler det om at få holdet spillet sammen fra uge til uge og få sejre ind. Fra min stol er der ro på, og så prøver jeg at støtte staben og holdet så meget som muligt, lyder det fra Thomas Bælum.

AaB har syv point op til AC Horsens på 10. plads i Superligaen. Østjyderne mangler dog at møde FC København i indeværende runde og har dermed en kamp i hånden.