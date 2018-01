Rolim: Jeg er kommet i form

FODBOLD: AaB vandt lørdagens testkamp med 3-1 over IFK Göteborg i Sverige, og det kom blandt andet som følge af en af de bedste indsatser fra brasilianske Yann Rolim, der var med i rigtigt mange aktioner i offensiven.

Han startede inde på venstre kant, og meget af angrebsspillet gik igennem brasilianeren med de finurlige driblinger og det gode overblik i første halvleg, hvor han fandt ind i et godt samarbejde med Edison Flores, der i dette opgør blev prøvet af centralt på midtbanen.

- Jeg kan generelt mærke, at det hele fungerer bedre for mig nu. Jeg er blevet mere fit, end jeg var i min første tid i klubben, og det gør bare, at jeg kan mærke et større overskud på banen. Før kunne jeg måske tage to spurter, og så var jeg træt. Nu kan jeg arbejde i længere tid, og det smitter positivt af på mine aktioner, siger brasilianeren, der i efteråret gjorde sig som joker især i pokalkampene.

- Men i det hele taget føler jeg mig bedre tilpas i klubben nu. Jeg har lært spillerne rigtigt at kende, og de er alle sammen nogle fine fyre og har taget rigtig godt imod mig, og sådan nogle ting gør også bare, at spillet inde på banen bliver nemmere, siger han.

Søndag er han til standerhejsning i AaB, og tirsdag tager han med resten af truppen på træningslejr i Spanien.