Ronnie Schwartz sænkede Thisted i årets sidste kamp

FODBOLD: Silkeborg IF og i særdeleshed Ronnie Schwartz sendte Thisted FC på vinterpause med en lussing, da midtjyderne søndag vandt 4-1 på Sparekassen Thy Arena.

Dermed starter Thisted forårssæsonen med kun at have to point ned til nedrykningsstregen i NordicBet Ligaen.

Efter et kvarter var Mathias Pedersen tæt på at bringe Thisted foran. På et direkte frispark satte han bolden i Silkeborgs nettag.

Få minutter senere var det så Mads Emil Nielsen, som var tæt på. Silkeborg-spilleren sparkede på træværket.

I det 22. minut fandt Thisteds Aziz Essaisi så sin angrebskollega Sakari Tukiainen i feltet. Men finnen kom ikke til en afslutning.

Kort efter fik Tukiainen også en hovedstødschance, som ramte forbi Silkeborg-målet.

Foto: Bo Lehm

Herefter begyndte en gammel kending i Nordjylland at røre på sig. Den tidligere AaB-angriber Ronnie Schwartz overtog nemlig kampen på Silkeborgs vegne.

Først scorede han på et straffespark, som Matias Olsen begik på Silkeborgs Anders Hagelskjær. Det skete, selvom gæsterne midlertidigt havde 10 mand på banen, da Simon Skou Jakobsen netop var udgået med en hovedskade.

Foto: Bo Lehm

Efter en halv time fandt Matias Olsen så Thisteds finske angriber i feltet, men Tukiainen sparkede forbi fra en tæt position.

I det 41. minut gjorde Ronnie Schwartz det i stedet til 2-0. Han fik en bold i feltet, hvorefter han snød to mand og nemt lagde bolden bag Mathias Rosenørn i Thisted-målet.

Kort før pausen fik han sit hattrick, da angriberen igen stod klar i feltet. Mathias Rosenørn fik først en hånd på afslutningen, men Schwartz udnyttede riposten og bragte Silkeborg foran med tre mål.

Pausen var netop overstået, da Christian Kudsk reducerede for Thisted. Efter et hjørnespark sparkede han den lavt ind fra kanten af feltet.

Herefter kom Thisted FC mere ind i kampen og fik flere chancer for at reducere yderligere.

Det kulminerede, da Glenn Rask efter et langt træk ned i banen skabte holdes største chance efter 70 minutter. Men i det lille felt blev Lukas Enevoldsens skud på mål blokeret.

Silkeborg bragte sig derimod yderligere foran kort efter. Magnus Mattson opsnappede en bold fra Glenn Rask, hvorefter den unge Silkeborg-spiller kom frem til en god afslutningsmulighed på kanten af feltet.

Bolden ramte stolpen og gik ind bag Mathias Rosenørn, der måtte se sig passeret for fjerde gang i kampen.

Dermed afrunder thyboerne efteråret med et nederlag til Silkeborg på hjemmebane.

Foto: Bo Lehm