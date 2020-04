Ronny fik plads blandt legenderne: - Det betyder mere i dag end for fem år siden

ISHOCKEY:Idolerne Frits Nielsen og Heinz Ehlers var der allerede, og tidligere i år i forbindelse med Metal Final4 gjorde Ronny Larsen dem selskab i dansk ishockeys "Hall of Fame". Superteknikeren og publikumsyndlingen, der blandt meget andet har fået prædikatet "Ishockeyens Laudrup" blev det 19 medlem i den eksklusive klub af danske legender på isen.

- Det betyder nok mere for mig i dag, end det ville have gjort for fem år siden, jeg er stolt af den karriere, jeg fik lavet, og det er rart at få anerkendelse for det, fortæller Ronny Larsen i NORDJYSKE Mediers sportspodcast Arena.

Over 400 mål

Aalborg-drengen fik allerede sin debut på AaB's førstehold som 15-årig og karrieren sluttede 24 år senere. I den mellemliggende periode nåede Ronny Larsen blandt andet at spille mere end 700 kampe i den danske liga, score over 400 mål, blive kåret til årets spiller tre gange, og optræde 213 gange for det danske landshold. Derudover spillede Ronny Larsen fire sæsoner i svensk ishockey.

- Og er der noget, jeg fortryder i min karriere, er det nok, at jeg ikke var lidt mere moden og tog springet til Sverige lidt tidligere i min karriere, fortæller den nuværende sportschef for Aalborg Pirates.

Arkiv med højdepunkter

Ronny Larsens far har gennem hele sønnens karriere samlet meget af det, der er blevet skrevet og vist på tv om det seneste medlem af "Hall of Fame". Ronny Larsen har indtil videre ikke brugt meget tid på at læse eller se de mange artikler, videobånd og dvd'er. Han erkender, at det nok bliver aktuelt på et tidspunkt, og når det kommer, ved Ronny Larsen godt, hvad der først bliver fundet frem.

- Når spillerne (fra Pirates red.) brænder nogle chancer ovre i hallen, siger jeg til dem, at jeg har en video derhjemme fra dengang, hvor jeg satte dem (pucken red.) i krydset. Den kan de få lov til at se alle sammen. Det er nok den, jeg vil starte med, og den er lang, siger jeg altid, griner Ronny Larsen.

Ishockeyens Hall of Fame Følgende spillere er medlemmer af Danmarks Ishockey Unions "Hall of Fame". Tallet i parentes angiver det år, hvor spilleren er blevet indlemmet. Jesper Duus ( 2012), Heinz Ehlers (2014), Jens Nielsen (2014), Jørgen Hviid (2014), Per Holten Møller (2015), Frits Nielsen (2015), Keld Bjerrum (2016), Dan Jensen (2016), Egon Kahl (2016), Bent Roland Hansen (2016), Guddi Høybye (2017), Richard David (2017), Søren True (2017), Frederik Åkesson (2017), George Galbraith (2017), Jesper Hviid (2018), Craig Chapman (2018), Jesper Damgaard (2018), Ronny Larsen (2020) VIS MERE

I Arena ser Ronny Larsen tilbage på sin lange karriere. Han sætter blandt andet også sit "All Star-hold" og fortæller hvilke spillere, der har betydet mest for ham gennem karrieren. Arena kan findes på nordjyske.dk/lyt, og de steder du ellers henter dine podcasts. Eksempelvis Podimo, Apple, Spotify, SoundCloud mv.