Roskilde flytter Thisted-dyst til Gentofte

FODBOLD: Thisted FC, der er bundprop i NordicBet Ligaen i fodbold, spiller på søndag en ultravigtig udekamp mod Roskilde. Men kampen bliver ikke afviklet på sjællændernes normale hjemmebane, Roskilde Idrætspark. Den er i stedet flyttet til en kunstgræsbane i Gentofte nord for København, oplyser klubben på sine facebook-side.

- Grundet Roskilde Idrætsparks nuværende tilstand kan søndagens opgør mod Thisted FC ikke spilles på vores sædvanlige hjemmebane. Derfor rykkes kampen fra Ørnereden til Gentofte Stadion. Baneforholdene er pt. ikke til at afvikle en 1. divisionskamp på, skriver klubben.

Sportschef Anders Theil er taknemmelig for, kampen alligevel kan blive afviklet.

- En stor tak til HIK, GVI og Skovshoved for at hjælpe til med, at det kan lade sig gøre. Uden disse klubbers velvilje ville flytningen af vores kamp ikke kunne lade sig gøre, siger han

Roskilde FC oplyser, at det vil være gratis adgang til kampen.