Ross efter øretæve: - Vi må mande os op nu, og komme videre

FODBOLD:AaB har endnu en sejr tilgode, efter de startede Mesterskabsspillet.

De første 30 minutter af lørdagens Superligakamp så ellers lovende ud, men det fik gæsterne fra FC Nordsjælland sat en gevaldig stopper for, da de slog AaB hjemme på Aalborg Portland Park med hele 4-0.

- Jeg synes egentlig, at den første halve time var god. Derefter fik de et mål, og så var det som om, at det gik lidt galt for os. Jeg synes, at vi blev for passive, og vi fik ikke sat vores pres ordenligt, fortæller Mathias Ross.

Han lægger vægt på, at det er et godt hold, de er oppe imod lørdag aften, og at det er mange bække små, der gør en stor å.

- Jeg synes i virkeligheden, at det var små ting, der gjorde det. De scorede et par gode mål, og jeg følte ikke rigtig, at vi fik sat det pres på dem, som vi skulle. Vi fik ikke rigtig bid i modstanderen, og så er Nordsjælland bare for gode til, at man kan lade dem spille rundt, som vi gjorde i dag, lyder det fra forsvarsspilleren.

Efter pausen kunne man have håbet på, at det var et AaB hold, som havde fået pusten og gejsten tilbage, men der gik ikke langt tid, før de endnu en gang så noget slukøret ud - også selvom de forsøgte sig med en ændring af formation.

- Det siger jo sig selv, at det er svært at komme tilbage, når man er nede med fire mål, men selvfølgelig skal vi have kigget på vores indstilling den sidste halve time. Vi skal spille, indtil fløjten har lydt for sidste gang. Jeg synes egentlig, at vi gjorde det okay, da vi ændrede vores formation til 5-3-2, men det var ikke godt. Det var en skidt kamp, fortæller han.

En øretæve af den størrelse er svær at ryste af sig, men inden længe er der både en kamp i Aarhus og en pokalfinale i Esbjerg, så hvis AaB skal have en chance for at finde lidt selvtillid frem, så skal det snart være.

- Vi skal videre nu og gerne hurtigt, for vi har en kamp igen på fredag. Vi må mande os op nu og komme videre. Vi skal have det lukket ned i morgen, evaluere på det, og så må vi kigge fremad, lyder det fra Mathias Ross.