Ross er klar til at tage mere ansvar i AaB

FODBOLD:Mens AaB-truppen har været i gang med sæsonforberedelserne i mere end en uge, har Mathias Ross haft ferie, fordi hans aktiviteter med det danske U21-landshold forsinkede hans ferietermin. Nu er en toptunet Mathias Ross dog tilbage i aktion i superligaklubben.

- Det er dejligt. Det var skønt at komme i gang igen, kommer det fra den unge midterforsvarer.

Han har ikke haft helt så lang en ferie som holdkammeraterne, men det er intet problem, når man er ung og frisk.

- Jeg har haft 12-13 dage, og det er nok. Jeg kan ikke brokke mig. Jeg tror, der er andre, der har fået kortere ferie, så jeg er meget tilfreds, siger Mathias Ross

Forsvarsklippen er glad for at være tilbage i den daglige træning på Hornevej, for batterierne er ladet op til en ny sæson.

- Det er efterhånden længe siden, jeg har været her på AaB's anlæg. Det er vel over en måned siden. Jeg kom fra en sæson, hvor jeg spillede meget, så for mit vedkommende har det handlet mest om, at jeg skulle koble af og lade op. Jeg har været på en god ferie, så jeg har fået tankerne hen på noget andet, siger Mathias Ross.

Han er kommet tilbage til en AaB-trup med en del nye ansigter. Tilføjelserne skaber forhåbninger om en god sæson for "Hele Nordjyllands Hold".

- Det bliver spændende. Vi har fået nogle gode tilgange og ser gode perspektiver for os. Jeg mener, vi har et godt hold. Det var også min fornemmelse i sidste sæson, så nu handler det om, at vi får det til at spille sammen på den rigtige måde, så vi kan stå skarpt den 17. juli.

Der er dog også forsvundet et par af de normale lederskikkelser fra AaB-truppen. Det åbner op for, at Mathias Ross, der allerede er en del af anførergruppen, skal tage endnu mere ansvar efter afskeden med Jacob Rinne og Rasmus Thelander.

- Jeg er klar til at tage større ansvar. Jeg forventer klart, at min rolle, hvad det angår, bliver større, end den måske var i sidste sæson. Det er noget af det, jeg skal være opmærksom på. Jeg har måske et ekstra ansvar, når de nu er væk. Det er jeg klar til at påtage mig, siger Mathias Ross.

U21-landsholdsspilleren satser på, at den kommende sæson bliver den, der kan slå hans navn fast som en profil på AaB-holdet.

- For holdet handler det om at komme ind i et godt flow, så vi kan vinde nogle kampe, og personligt handler det om, at jeg gerne vil tage skridtet op og blive en profil. Det kræver, at jeg spiller godt hver gang, så det må være målet, siger Mathias Ross.

Forsvarsspilleren er ikke med, når -truppen skal torsdag eftermiddag en tur til Vildbjerg for at spille træningskamp mod FC Midtjylland. Den kamp streames på nordjyske.dk, og den kan ses fra klokken 14. Mathias Ross er dog ikke med i den kamp, da han først skal helt op i omdrejninger igen.