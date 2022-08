Ross gjorde opmærksom på sig selv

FODBOLD:De var med begge to i AaB's Future Cup-kamp mod Randers mandag eftermiddag: Oliver Ross og Anders Hagelskjær er begge blevet rygtet til udlandet i dette transfervindue, der slutter onsdag ved midnat - Ross til Milan i Italien og Hagelskjær til en norsk klub.

Men deres tilstedeværelse i kampen mod Randers, hvor AaB's Future-hold formåede at gøre det, superligamandskabet ikke kunne - nemlig at vinde over Randers med 2-1 - indikererede altså ikke noget om et skifte.

Future Cup er den nye reserveholdsturnering, og i Future Cup-kampe må hvert hold maksimalt anvende fem spillere, der er ældre end U21. Resten af spillerne skal være U21.

Til den kategori hører Oliver Ross, der fik gjort pænt opmærksom på sig selv, hvis der skulle have været en enkelt med italienske forbindelser på Cepheus Park i Randers.

Han spillede nemlig en fin kamp og scorede til 1-0 på et godt angreb, hvor han selv efter 22 minutters spil midt på Randers' banehalvdel satte skub i tingene med en tværaflevering til Anders Noshe, som sendte bolden videre op langs sidelinjen til Malthe Højholt, der var løbet i dybden.

Højholt fandt Oliver Ross med en skråt bagud aflevering, som Ross med et fladt skud behandlede efter fortjeneste og sendte i kassen.

- Det kniber lidt med at få scoret i Superligaen, men så er det da rart, at jeg har kunnet score lidt på reserveholdet, konstaterer Oliver Ross.

Han understreger i samme åndedrag, at han naturligvis helst vil score på Superligaholdet.

- Det skulle gerne komme hurtigst muligt. Jeg gør alt, hvad jeg kan, fastslår han.

Oliver Ross har intet at berette om sit mulige skifte til Milan.

- Inge (AaBs sportschef Inge André Olsen, red.) har fortalt om et bud fra Milan på en låneoption, men det er der, den ligger lige nu. Skulle det ske, så er jeg klar, lyder det fra den unge AaB'er.

Det blev også 2-0 til AaB på et straffespark et kvarter ind i anden halvleg. Jakob Ahlman var gået med i angrebet og blev fældet i det kriminelle felt - Kasper Kusk omsatte sikkert det gode tilbud til mål.

Anosike Ementa havde et forsøg på Randersmålets stolpe efter et langt indlæg fra venstresiden, men i stedet blev det til en Randersreducering i 70. minut.

Og så måtte målmand Daniel Veiby ud i fuld længde for at afværge en udligning efter en skidt AaB-clearing, og stolpen stod også i vejen for, at Randers fik udlignet.

Så det hele endte med en 2-1-sejr til AaB - uden indikationer på klubskifter eller andre overraskelser.