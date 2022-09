Ross igen igen: Bombede også mod England

FODBOLD:Selvom de danske U19-talenter onsdag eftermiddag tabte 2-4 til England i en EM-kvalifikationskamp på DS Arena i Hobro, bød opgøret på endnu en opsigtsvækkende præstation fra AaB-talentet Oliver Ross.

I sidste uge scorede han et flot hovedstødsmål i Danmarks 3-1-sejr over Georgien i Hjørring, og onsdag toppede han så den præstation med yderligere to scoringer.

England kom foran kort inde i anden halvleg, men Oliver Ross udlignede kort tid efter. Han modtog en bold fra siden og gled elegant forbi en forsvarsspiller, inden han med stor selvfølgelighed bankede bolden op i nettaget til 1-1.

Siden scorede englænderne to gange, inden Oliver Ross med et kvarter tilbage igen overtog scenen. Her viste han sin målnæse frem ved at være først på en returbold fra målmanden og reducere til 2-3.

England endte med at vinde 4-2 foran godt tusinde tilskuere i Hobro, og de topper dermed kvalifikationspuljen - tre point foran Danmark.

For Oliver Ross bliver næste opgave i klubregi, hvor han sammen med AaB's superligahold fredag aften står overfor OB på Aalborg Portland Park.

Ross dobbelt målscorer

U19 EM-kvalifikationskamp