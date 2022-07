Ross kæmpede, så blodet flød: - FCK var bare mere kynisk

AALBORG:Det så dramatisk ud, da Mathias Ross og FCK-keeper Kamil Grabara stødte hovederne sammen kort inde i søndagens superligakamp, som FC København endte med at vinde 3-1.

Grabara måtte udgå, mens Ross kunne fortsætte med en forbinding rundt om hovedet.

- Hovedet har det okay. Jeg fik et ordentligt slag, men indtil videre er det fint nok. Jeg var ikke væk eller sådan noget, siger Mathias Ross.

Der var delte meninger om episoden, og man kunne argumentere for, at Ross kom så tilpas meget for sent, at det kunne have udløst en advarsel.

- Det kan godt være, at jeg skulle have haft et kort for den, men min tanke var sådan set bare, at jeg ville komme først på bolden, for så vidste jeg, at der ville være straffespark, siger Mathias Ross.

Det var generelt et AaB-hold med stor energi, der kom ud til kampen, men den energi døde ud, da FCK kort inden pausen scorede til 1-0. Det var et mentalt leverstød til nordjyderne.

- Første kamp hjemme ville vi gerne prøve at skabe noget energi. Vi prøvede på at ryste dem lidt fra start af, og jeg synes ikke, vi kunne ønske os en meget bedre start på kampen, men vi var bare ikke ligeså kyniske, som de var, og det er nok meget af historien fra kampen, siger Mathias Ross.

Tidspunktet for det første mål gjorde også ondt på AaB-fighteren, der havde svært ved at skjule sin irritation over den scoring.

- Det er det første mål, der irriterer mig grænseløst. Vi har spillet så godt, og så får de det mål lige inden pausen. De har et skud på mål i første halvleg, og det er der, de scorer. Det er bare FCK, der er mere kynisk. Vi får ellers den præstation i store perioder af kampen, som vi kunne ønske os, siger Mathias Ross.

- Vi spiller FCK, som vi bør spille dem. Vi gør mange ting rigtigt, men det var bare ikke nok. Det gav noget tryghed i opspillet, at vi fik Ementa op på toppen. Jeg vidste, han ville spille en god kamp. Nu har jeg prøvet at træne mod ham, og man undervurderer ham altid, for han er så brølstærk, siger Mathias Ross.