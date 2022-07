Ross: - Lige nu er jeg i chok over, vi ikke scorede

FODBOLD:AaB's 0-0-kamp AC Horsens var en kamp med to vidt forskellige halvlege. I første halvleg spillede det efter Horsens-træner Jens Berthel Askous hoved, mens anden halvleg et eller andet sted forløb, som AaB-træner Lars Friis kunne have ønsket sig. Eneste men var, at AaB ikke fik scoret på en af flere store muligheder.

En af de spillere, der muligvis skal hjem at se kampen igen for at begribe, hvorfor han gik målløs fra kampen, var Oliver Ross, der kom ind og var med i flere gode AaB-angreb.

- Vi er skuffede, men jeg er faktisk lidt i chok over, at vi ikke fik scoret med alle de chancer. Jeg ved ikke, hvor mange chancer, vi skabte, men det burde være nok til at vinde. De redder den jo to gange på stregen, så ud over at score på vores chancer, så kunne vi ikke gøre så meget anderledes, siger Oliver Ross.

Der var som sagt stor forskel på chanceproduktionen i første og anden halvleg fra AaB. Det var der ifølge den yngste Ross lidt forskellige årsager til.

- Det handlede også en del om momentum. Vores spil kom til at flyde bedre. Vi fik mere plads, og vi fik stadion med til sidst, så det var en blanding af flere ting.

Han kom selv frem til et par store tilbud, og gled rigtig godt ind i kombinationerne med Allan Sousa, Ementa og de øvrige offensive kræfter hos AaB.

- Selvfølgelig skulle jeg have scoret. Jeg synes egentlig, at jeg gjorde det rigtige, men det er jo svært at stå og sige, når jeg ikke scorede. Bolden blev taget på stregen to gange, hvor jeg synes, at jeg får afsluttet rigtigt. Jeg vil kalde mig selv uheldig i dag i stedet for ringe, siger Oliver Ross.

Det var en meget skuffet stemning, der prægede katakomberne under Aalborg Portland Park i minutterne efter slutfløjtet, så sæsonens første AaB-point var ikke for alvor nogen trøst.

- Lige nu kan vi ikke bruge det til en skid, for vi ville have vundet, men når vi kommer længere hen mod næste kamp, så tror jeg helt sikkert, at vi kan bruge præstationen og chanceproduktionen til noget.

Vanvittigt

Kristoffer Pallesen var med i første halvleg, hvor han flere gange forsøgte at få medspillerne med på at vende spillet hurtigere og oftere. Det var der en årsag til, der rakte ind i anden halvleg.

- Vi skulle have vendt spillet meget mere, for deres tre midtbanefolk ville ikke kunne holde til det i længden. Jeg synes, vi var lidt for hurtige på aftrækkeren i forhold til at spille ind i deres organisation i første halvleg. Man kunne se, at det åbnede sig op i anden halvleg, da de skulle betale prisen rent fysisk, siger Kristoffer Pallesen, der var enig med Oliver Ross i at det var en kamp, AaB skulle have vundet.

- Det er helt vanvittigt, at vi ikke vinder den her kamp. Et point efter tre kampe var ikke skide godt, men vi skal ikke være bekymrede, siger Kristoffer Pallesen, der prøver på at nuancerer det ellers meget sort-hvide fodboldlandskab.

- Der er ingen grund til at gå i panik. Hvis vi kigger på de to seneste kampe, så er der meget positivt i spillet at arbejde videre med. Jeg er meget rolig omkring det, men jeg er naturligvis opmærksom på, at de gode præstationer skal kaste point af sig, siger Kristoffer Pallesen.