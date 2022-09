Ross præsenteret sammen med stjerner i Tyrkiet: Se videoen her

FODBOLD:Der venter Mathias Ross noget af et eventyr, efter at han torsdag fik skiftet fra AaB til den tyrkiske storklub Galatasaray på plads.

Nordjydens nye klub havde nemlig travlt, inden det tyrkiske transfervindue smækkede i torsdag aften ved midnat.

Mathias Ross var nemlig blot en af fem spillere, der blev præsenteret i Galatasaray. De mest prominente tilføjelser er den argentinske angriber Mauro Icardi, der er lejet i Paris SG og den tidligere spanske landsholdsspiller Juan Mata, der senest har repræsenteret Manchester United.

Derudover er østrigeren Yusuf Demir, der har en fortid i FC Barcelona, blevet hentet i Rapid Wien, mens Milot Rashica er lejet i engelske Norwich.

Herunder kan du se Galatasarays præsentation af de fem nye spillere.

Tidligere på sommeren har Galatasaray blandt andre hentet belgiske Dries Mertens i Napoli og uruguayanske Lucas Torreira i Arsenal.

Galatasaray meddelte torsdag aften, at man betaler i omegnen af 13 millioner kroner til AaB for at sikre sig Mathias Ross, der får en nettoårsløn på tre millioner kroner i Istanbul.