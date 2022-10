Ross scorer i sin debut for Galatasaray

FODBOLD:Siden Mathias Ross skiftede fra AaB til mægtige Galatasaary har han ventet på at få debut for sin nye klub. Den fik han onsdag aften, da han var med i en pokalkamp for Galatasaray mod Kastamonuspor, der spiller i den tredjebedste tyrkiske række.

I modsætning til i Danmark, hvor pokaloverraskelserne i disse dage lurer, så var der ingen slinger i valsen for Ross og Galatasaray, der vandt en knusende sikker sejr.

Efter at have været foran 2-0 ved pausen - blandt andet på mål af den schweiziske landsholdsangriber Haris Seferovic gik det kun en vej i anden halvleg.

Blandt andet fordi Mathias Ross i vanlig Ross-stil gik ind og bragede igennem i sine dueller. Det talstærke Galatasaray-publikum fik en ret god indikation på, hvad de kan forvente, når Mathias Ross er på banen. Han fik virkelig brugt sin fysik mod en række underlegne modstandere, der blev efterladt chanceløse i det, der endte med at blive en nedslagtning, der endda overgik den, som Brøndby blev udsat for mod Aarhus Fremad.

Mathias Ross kronede en flot debut ved at heade et frisparksindlæg flot i kassen efter 65 minutters spil. Målet mindede på sin vis om Ross' 2-1-scoring mod Brøndby tidligere på sæsonen. Bolden blev flot dirigeret i mål via stopperens pande. Scoringen bragte Galatasaray på 5-0 i en kamp, som storholdet fra Istanbul endte med at vinde 7-0.

Han var ikke eneste tidligere AaB-spiller, der onsdag var i pokal-aktion i det store udland. Oliver Abildgaard blev skiftet ind og fik en halv time på banen, da Celtic sikkert besejrede Motherwell 4-0 i den skotske League Cup.

I Ungarn gik det ikke helt så godt for Rasmus Thelander og storklubben Ferencvaros, der højest overraskende tabte 2-3 til Ivancsa, der blot spiller i den tredjebedste række. Thelander, der er kommet tilbage fra en skade spillede 106 minutter i kampen, der først blev afgjort efter forlænget spilletid.