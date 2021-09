Ross-scoring var ikke nok til AaB-point

FODBOLD:AaB’s U19-hold så ud til at få et point med sig fra udekampen mod AGF. Dybt inde i overtiden var stillingen 1-1, men så slog AGF kontra og sikrede sig den første sejr i denne sæson.

- Jeg er på vej til fødselsdag. Det kan godt være, at jeg lige skal have et ekstra glas vin for at komme over det her, siger AaB’s U19-træner Kim Leth.

Han havde ellers set en kamp, som AaB sagtens kunne have hevet tre point med fra.

- Vi begyndte godt, men så kom AGF bedre med. De begyndte at vinde duellerne, og de fik også scoret til 1-0, men så blev det bedre fra vores side. Det var som om, at AGF-scoringen vækkede os, siger Kim Leth.

Han kunne se Oliver Ross gøre det til 1-1 efter et flot komponeret angreb.

- Oliver Ross var i det hele taget stærkt spillende for os i den periode af kampen. Han lavede rigtigt mange gode ting, siger Kim Leth.

- I anden halvleg havde vi også chancen for at bringe os foran, og det var en kamp, som vi burde have vundet, siger Leth.

Han måtte i øvrigt se Theo Sander udgå med et kvarter tilbage af kampen. Keeperen var landet uheldigt efter et sammenstød.

- I første omgang frygtede vi, at det var en mindre hjernerystelse, men AGF's fysioterapeut var med inde over situationen, og konklusionen var, at det mere var et slag mod nakken og ikke en hjernerystelse, så vi håber ikke, at Theo bliver mærket af episoden, der godt kunne have kostet noget til den involverede AGF-spiller, siger Kim Leth.

Det er trods alt godt nyt for AaB-keeperen, der netop er udtaget til det danske U17-landshold, der skal forsøge at kvalificere videre til næste fase af EM-kvalifikationen her om ganske kort tid.

Det var ikke kun en sur dag for AaB's U19-hold i Aarhus. Det samme var tilfældet for klubbens U17 og U15-hold.

U17-holdet endte med at tabe 1-4 efter en katastrofal indledning på kampen. Efter 26 minutter var man bagud 0-4. Derfor var Oscar Meedoms 1-4-reducering en ringe trøst.

AaB's U15-hold tabte sin kamp 0-2 mod AGF.