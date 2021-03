Ross understreger sit kandidatur: - Jeg er helt med i konkurrencen

FODBOLD:Han blev et af meget få lyspunkter i onsdagens kamp i Horsens.

20-årige Mathias Ross kom fra bænken ind i opgøret mod ligaens bundprop, hvor han erstattede sin direkte midtstopperkonkurrent, Daniel Granli, og udlignede efterfølgende til 1-1.

- Jeg skulle ind og være med til at få os ind i kampen. Det var mit fokus og den opgave, som jeg havde, fortæller AaB'eren.

Således formåede han også at være farlig efter et indkast, hvor bolden til sidst endte ved forsvarsspillerens pande.

- Jeg synes gennem kampen, at vi var farlige på de offensive standardsituationer. Så det var positivt. Det var selvfølgelig dejligt at se den gå ind, men det var lige så bittert at se dem score til 2-1 lige efter, siger Ross.

Efter en karantæne til Daniel Granli samt en skade til Rasmus Thelander spillede Mathias Ross to fulde kampe mod henholdsvis FC Midtjylland og FC Nordsjælland, inden han igen måtte indtage en bænkplads mod AC Horsens.

Men den unge forsvarsspiller tror på sin chance i kampen om de to midtstopperpladser efter onsdagens indhop.

- Jeg synes, at det er blevet mere lige. Jeg leverede et solidt indtryk mod Midtjylland og i Nordsjælland. Det er jeg tilfreds med, og i mit hoved er jeg helt med i den konkurrence, siger han.

En anden spiller, der skal kæmpe hårdt for sin plads, er jævnaldrende Lukas Klitten. Han var igen i aktion på venstre back, da Jakob Ahlmann var karantæneramt mod Horsens. Den unge back havde dog problemer på linje med det meste af holdet.

- Jeg skal blive ved med at bygge på og bevise, hvad jeg kan, for at blive ved med at spille på det her hold. Vi mangler noget på bolden, og vi er ikke dygtige nok til at bryde deres fembackkæde ned. Vi er ikke gode nok til at kreeree chancer, siger Klitten-tvillingen.