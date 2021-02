Rufo er i spil til lyndebut for AaB

FODBOLD:Han deltog lørdag formiddag i sin bare tredje træning i AaB, men den 28-årige spanier Rufo kan alligevel allerede søndag få sin debut i hjemmekampen mod Randers FC.

Offensivspilleren er således inde i billedet til at blive udtaget til truppen til superligakampen på Aalborg Portland Park.

- Det skal vi overveje nu. Vi har et møde her efter træningen, hvor vi skal evaluere og tage de sidste beslutninger, men lad os sige, at han har en chance for at komme med, for han har vist et godt niveau til træning, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

De tre træninger i AaB var dog Rufos første holdtræninger i år, idet han, indtil han i begyndelsen af ugen skrev kontrakt med AaB, har været klubløs efter at have forladt Sandefjord ved årsskiftet.

- Han er selvfølgelig ikke på 100 procent efter ikke at have trænet med et hold i halvanden måned, men han har vist gode ting, og jeg kender ham jo, så jeg ved, hvad han kan, siger Martí Cifuentes.

Rufo og Martí Cifuentes har en fælles fortid i Sandefjord, og det gør den spillemæssige integration nemmere.

- Det er en fordel. Alt er ikke det samme her, som det var i Sandefjord, for som jeg altid har sagt, afhænger det af, hvilke spillere jeg har til rådighed. De overordnede principper er de samme, men han skal lære de andre spillere at kende og tilvænne sig dem, siger Martí Cifuentes.

I forhold til sidste søndags 1-1-kamp i Brøndby har AaB-træneren i øvrigt Frederik Børsting og Jakob Ahlmann til rådighed igen. Lucas Andersen og Oscar Hiljemark er dog stadig på skadeslisten og var heller ikke lørdag på træningsbanen.