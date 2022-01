Rundt om ny AaB-træner: - Han er verdens flinkeste mand - og en dygtig træner

FODBOLD:Der er rosende ord om den kommende AaB-træner Lars Friis, når man dykker lidt ned i hans fortid og taler med personer, der har arbejdet sammen med ham.

Den tidligere superliga-profil Danny Olsen arbejder i dag som spilleragent, men han nåede at arbejde sammen med Lars Friis, da Friis var assistenttræner i både FC Midtjylland og AGF.

- Vi taler om en træner, der har sans for detaljerne. Han arbejder med en enorm flid, der gør, at han altid er på højde med situationen. Lars er også den type træner, der har nogle store taktiske kompetencer. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at han er meget pragmatisk i sin tilgang til fodbold. Jeg tror, at det er et virkelig godt match, siger Danny Olsen.

I forhold til de menneskelige egenskaber der også store roser fra Danny Olsen, der særligt er imponeret over, den måde som Lars Friis behandler sine omgivelser.

- AaB får en træner, der først og fremmest er et varmt menneske. Han er et menneske, der behandler alle med en kæmpe respekt, og det betyder, at man som spiller får et tæt bånd til ham, uden at det på nogen måde virker påtaget. Han er bare en god person, siger Danny Olsen, der også fremhæver Lars Friis' evne til at skabe en fælles korpsånd i en fodboldklub.

- Lars er god til at samle en spillertrup til en stærk enhed. Han har øje for, at et sammenhold skaber et godt fundament for at skabe resultater, for man skal heller ikke tage fejl af, at han er en vinder, siger Danny Olsen.

Taktisk fleksibel

Lars Friis er blevet rost for sine kommunikative evner, og de skal nok komme AaB til gode, hvis man spørger i Viborg.

Danni Kristensen, der er sportsredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, er den journalist, der med afstand har arbejdet tættest sammen med Lars Friis i det år, han har været cheftræner i Viborg. Her har Friis efterladt et ubetinget godt indtryk.

- Lars Friis er først og fremmest et meget ærligt menneske, der gør, hvad han siger. Der er ikke så meget slinger i valsen. Han blev beskrevet som verdens flinkeste mand, da vi præsenterede ham i Viborg, og det holder stik. Der er tale om en åben og meget imødekommende træner, der giver noget af sig selv, når han er sammen med andre mennesker, siger Danni Kristensen, der også på nærmeste hånd har fulgt det mere trænerfaglige arbejde fra sidelinjen.

- Noget af det mest markante aftryk, han har sat i Viborg, er, at han var i stand til at analysere de begyndende udfordringer, man havde i slutningen af Jacob Neestrups periode som cheftræner. Her fandt Lars Friis nogle nedslagspunkter, som han formåede at forbedre. Ikke store detaljer men småting, der samlet set gjorde en kæmpe forskel.

- Blandt andet havde han en meget pragmatisk tilgang til banernes tilstand, da man begyndte forårsturneringen. I nogle kampe var det mere fysik end flot fodbold, men det var lige netop det, der skulle til, og det er kendetegnende for hans tid som Viborg-træner, siger Danni Kristensen, der også fremhæver små justeringer i presspillet og rytmen i spillet med bolden, som områder, hvor der blev sat et Lars Friis-aftryk.

I Viborg var Lars Friis underlagt en klart defineret spillestil, men det var på ingen måde et problem for den kommende AaB-træner at navigere i.

- Det var ikke noget problem for ham at passe sine tanker ind i det koncept. Han har vist sig taktisk meget fleksibel. Det er bare med til at understrege, at han er en meget pragmatisk tænkende fodboldtræner med en klar offensiv filosofi, siger Danni Kristensen.

Sidst men ikke mindst fremhæves Lars Friis' evne til at motivere sine spillere til at præstere, når der har været mest behov for det.

- Viborg har periodevis kæmpet med skader, og når man havde sine bange anelser på holdets vegne, så har Lars hevet en anden spiller ind fra bænken, som bare har præsteret. Det er en historie, der har gentaget sig en del gange, så han kan noget på det område, siger Danni Kristensen.