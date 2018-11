Rungsteds svenskere var onde ved Frederikshavn

Frederikshavn White Hawks kunne ikke røre Metal Ligaens tophold tirsdag aften. Trods en god anden periode, hvor Frederikshavn kom tilbage i kampen, så var gæsternes andenkæde simpelthen for skarp med ni point i opgøret, der blev overværet af blot 1053 tilskuere - det laveste i Frederikshavn i år.

Fra første periode kunne man godt se, at Rungsted er tophold i Metal Ligaen i denne sæson.

Gæsterne kom med større fart på skøjterne og havde kampens første to gode muligheder - først et godt, frit skud til Rasmus Thykjær Andersson, som Tadeas Galansky tog sig godt af, og derefter var det altid farlige Mathias Persson, der fik en friløber, som Galansky igen kunne redde.

Frederikshavn formåede også at gøre det nemt for gæsterne med flere dumme pucktab både i egen zone og midtzonen.

Hjemmeholdet formåede dog at gøre sig farlige midt i perioden. Først var det to gode styringer fra Mathias H. Mølgaard, der var tæt på at gå i kassen, og i powerplay var selvsamme Mølgaard tæt på at udnytte en fin pasning fra Cam Spiro inde i slottet.

Men næsten som forudset så var det Mathias Persson, der kulle blive kampens første målscorer.

I powerplay fik Galansky reddet godt på to skud fra venstre side, men det andet skud dumpede lige ned for skøjterne af svenskeren, der let kunne score.

Og straks fra anden periodes start slog gæsternes svenskerkæde til igen. Pucken endte hos en helt fri Marcus Olsson - tidligere White Hawks-spiller - og han satte lidt pucken op i nettaget uden chance for Galansky.

Men hen mod slutningen af perioden begyndte Frederikshavn for alvor at lægge pres på. Som så ofte før i ishockey startede det med udvisninger, da gæsternes Tim Daly blev dømt for to gange to minutter, og Frederikshavn begyndte at sende flere pucke mod mål. Da Morten Jensen så også røg ud for en holdning, så kunne Christopher Frederiksen reducerede til 2-1 tæt under mål, og bare minuttet senere kunne Frederikshavn udligne - stadig i powerplay - da Ian Brady slyngede et trækskud over i det fjerne målhjørne.

Tredje periode bød ikke på vanvittigt mange målchancer de første minutter. Mathias H. Mølgaard havde et godt forsøg nede ved det nærmeste målhjørne, som Thomas Lillie dog kunne blokere.

Men så slog Rødovres svenskere til igen. Christian Mieritz tabte en duel til Marcus Olsson bag mål, og svenskeren kunne så let lægge pucken tilbage til Robin Bergman, der let kunne score.

Og med otte minutter igen kunne Rungsted reelt afgøre kampen. Robin Bergman sendte Mathias Persson afsted i et breakway, og svenskeren satte pucken imellem benene på Tadeas Galansky - ni svenske point i kampen.

Rungsted er nu hele 11 point foran rækkens nummer to, mens der er i alt 14 point ned til Frederikshavn på fjerdepladsen.