Russer droppet hos høgene: Topangriber kommer til

ISHOCKEY:Mens det stadig er varmt udenfor, og der fortsat ikke er afklaring på for eksempel, hvordan tilskuersituationen bliver i den kommende danske Isligasæson, så bliver der arbejdet med at trimme trupperne og få det sidste på plads til sæsonstart i ishockeyklubberne.

Hos Frederikshavn White Hawks har det betydet et farvel til russiske Oleg Yashin. Det oplyser Elite Nord A/S, der driver Frederikshavn White Hawks.

- Begge parter er enige om at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning, og der er ingen dramatik i ophævelsen af kontrakten. Oleg Yashin kom ikke til Frederikshavn i den forfatning vi havde forventet, og efter samtaler med ham de seneste dage, er begge parter blevet enige om at stoppe samarbejdet, lyder det i pressemeddelelsen.

Til gengæld har man så handlet hurtigt og i stedet for skrevet kontrakt med den danske topangriber Frederik Bjerrum, der tidligere har spillet hos høgene. Det var i sæsonen 2015-2016, inden turen gik til Herlev, og senest SønderjyskE. I Herlev udgjorde han en farlig kæde sammen med Thomas Søndergaard, og de to bliver nu forenet i Frederikshavn.

25-årige Frederik Bjerrum er dermed tilbage til Frederikshavn - denne gang på en et-årig kontrakt.

I sidste sæson blev han topscorer i SønderjyskE med imponerende 42 point, inden sæsonen blev suspenderet grundet Corona.

- Det er en særdeles stærk offensiv dansk spiller vi får tilføjet White Hawks holdet, og som kommer til at spille med nummer 17. Vi byder Frederik velkommen tilbage til Frederikshavn, og som præsenteres for de øvrige spillere allerede i dag, lyder det i pressemeddelelsen.

- Frederikshavn kom ind i billedet for relativ kort tid siden, da jeg måtte indse at udlandet ikke blev til noget i denne omgang. Jeg har snakket med både Henrik Andersen og Jari Pasanen, og det føles som den rigtige beslutning for mig at repræsentere White Hawks. Siden jeg spillede deroppe sidst, har jeg fået en masse erfaring i Herlev og SønderjyskE, siger Frederik Bjerrum, der glæder sig til gensynet med Thomas Søndergaard.

- Det bliver super at spille med Thomas igen. Vi havde det godt sammen da jeg var i Frederikshavn sidst, og det var en af grundene til, at vi tog til Herlev og spillede sammen, lyder det fra Frederik Bjerrum.

Der er indbygget en option i kontrakten, så begge parter kan opsige den efter tre måneder, hvis Frederik eksempelvis får et tilbud om et udlandseventyr.