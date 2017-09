Russer er klar mod Rungsted

AALBORG: Der kommer muligvis nogle russiske gloser fra isarenaen i Gigantium i aften. Aalborg Pirates tager nemlig imod Rungsted - og her skal Kirill Kabanov på is. Det er i hvert fald planen.

- Vi regner stærkt med, at han skal spille. Syv, ni, tretten, siger sportschef og assistenttræner Ronny Larsen.

Den 25-årige russer, der blev draftet af New York Islanders i 2010, har trænet med siden torsdag. Og på kort tid har han gjort indtryk på holdet.

- Det ser positivt ud, og det er meget spændende at følge ham. Selvfølgelig er det hele nyt for ham lige nu, så vi regner ikke med, han brager igennem mod Rungsted. Selvom han hjertens gerne må det, siger Ronny Larsen.

Men det bliver ikke i de første kæder, at man får mulighed for at se den nytilkomne forward.

- Vi regner da med, at han skal spille med nogen, han kan hjælpe en lille smule, fortæller sportschefen.

Aalborg Pirates tager imod Rungsted klokken 16.