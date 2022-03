Russer fik comeback foran Aalborgs fans: - Svært ikke at tænke på situationen i Ukraine

ISHOCKEY:Den russiske profil Kirill Kabanov fik fredag aften hjemmebane-comeback for Aalborg Pirates, der besejrede Herlev Eagles 4-1 og bragte sit i teten i kvartfinaleserien.

De seneste tid har russeren haft andet end ishockey at tænke på, men efter at han lykkedes med at hente sin ukrainske kone og parrets to sønner ud af det krigshærgede land, er der ved at falde ro over hverdagen igen.

Før fredagens kamp bød 3000 aalborgensiske fans Kirill Kabanov velkommen med en øredøvende hyldest, da han fik overrakt prisen som månedens spiller af Pirates Support.

- Vi har de bedste fans, og jeg kan ikke komme i tanke om nogen bedre opbakning, når jeg tænker tilbage på hele min karriere. Støtten betyder rigtig meget for min familie og jeg, siger Kirill Kabanov.

Russeren sluttede også kampen i fokus, da han seks sekunder før slutfløjtet sendte pucken i tomt Herlev-net til slutresultatet 4-1. Så lettede taget nærmest fra Sparekassen Danmark Isarena.

Arkivfoto: Lars Pauli

- For at være helt ærlig forsøgte jeg bare at skyde pucken væk. Jeg missede den med baghånden i første omgang, og siden skulle den bare ud af zonen. At den så endte med at gå i mål, var bare heldigt, men selvfølgelig skønt, fortæller Kirill Kabanov.

Han melder sig trods sine private udfordringer klar til at fokusere på at arbejde i Aalborg Pirates' tjeneste i den resterende del af sæsonen.

- Ude af vores hænder

- Nu har jeg fået min familie til Danmark, og det er alt, hvad jeg kan bede om. Jeg forsøger at lade være med at tænke for meget på, hvad der foregår i Ukraine. Det er godt nok svært, men det er jo ude af vores hænder nu. Jeg må bare gøre mit bedste for at udføre mit arbejde her i Aalborg og levere varen på isen, siger den russiske spiller.

Efter fredagens sejr over Herlev er Aalborg Pirates foran 1-0 i kampe i kvartfinaleserien og i teorien blot 11 sejre fra at kunne løfte DM-trofæet for første gang siden 2018.

- Vi var rigtig gode i powerplay, og det gav os sejren mod Herlev. Vi er dog nødt til at hæve niveauet, når vi spiller fem mod fem, men overordnet set var vi klar og leverede varen. Nu har vi den første sejr, og den skal vi bygge videre på, slutter Kirill Kabanov.