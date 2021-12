Russer gik målamok i Aalborg: Her afslører han hemmeligheden bag

ISHOCKEY:Efter to kampes fravær på grund af sygdom bragede Kirill Kabanov gennem målmuren, da Aalborg Pirates mandag aften nedsablede Rødovre med 7-0.

Russeren havde inden hjemmekampen blot scoret fem gange i Metal Liga-sæsonen, men med fire flotte træffere næsten fordoblede han den høst.

- Hemmeligheden er, at jeg lige har fået en ny stav, siger Kirill Kabanov med et skævt smil.

- Det er ikke løgn med staven, men det handler selvfølgelig først og fremmest om, at jeg fik en masse istid og blev serviceret rigtig flot af mine holdkammerater. De er helt fantastiske at spille sammen med, og som hold var vi bare fysisk og mentalt overlegne, tilføjer den 29-årige russer.

Han mener, at Aalborg Pirates med de seneste sejre over Herlev og Rødovre har vist opskriften for resten af sæsonen.

- Alle har leveret i de seneste kampe, og ingen bekymrer sig om, hvem der laver målene, så længe holdet vinder. Så nu skal vi holde stilen fra den her kamp, for der venter nogle store kampe forude, siger Kirill Kabanov.

Han er i gang med sin fjerde sæson hos Aalborg Pirates og drømmer om at opleve noget succes igen, som det var tilfældet med "the double" i 2018.

- Vi skal sørge for at steppe op i denne sæson, så vi kan give vores fantastiske fans noget at juble over. Vi har allerede Continental Cup i starten af januar og Final4 igen til februar, påpeger den russiske forward.