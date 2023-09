Russer lægger nye længder til sin popularitet i Aalborg

Kirill Kabanov er en af de helt store fanfavoritter hos ishockeyklubben Aalborg Pirates. Russeren er ukrainsk gift, og den svære situation, som krigen mellem de to lande har sat ham og familien i, har kun øget sympatien for spilleren.

Tirsdag aften lagde han nye længder til sin popularitet, da han lavede hattrick i ligapremieren mod Herlev, som aalborgenserne vandt så overlegent som 8-0.

Kirill Kabanov var ikke med i Pirates' to forudgående kampe i Champions Hockey League, men det kunne man ikke se på hans niveau, for han var blændende fra første skøjtetag.

- Jeg har haft en mindre skade, men det var let at falde ind på et hold, hvor alle leverede ganske godt. Vi prøvede ikke at spille alt for smart, men fik bare lagt pucken mod mål, og det giver som regel pote, siger russeren.

I sidste sæson lavede han blot 10 mål i grundspillet, men efter den første kamp i den nye sæson er han allerede godt på vej til at overgå sig selv.

- Jeg går ikke så meget op i statistik. For mig handler det om holdet, og vores mål er at genvinde mesterskabet, og hvis det lykkedes, så er jeg glad - uanset hvem der laver målene. Det, føler jeg, gælder for hele vores omklædningsrum, for vi har virkelig en god holdånd, forklarer Kirill Kabanov.

Russeren lader sig i øvrigt ikke narre af tirsdagens 8-0-sejr over Herlev, selvom det var det perfekte afsæt i jagten på det tredje DM-guld i træk.

- Det er altid godt at starte med en sejr, men man skal huske på, at der venter en lang sæson forude. Der er mange gode hold i ligaen, og den her sejr er værdiløs, hvis vi ikke følger den op, for der venter jo 47 kampe mere i grundspillet, pointerer Kirill Kabanov.

