Russisk kraftkarl landet på isen i Frederikshavn

ISHOCKEY:Efter hårdt benarbejde i kulissen har ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks sikret sig endnu en stærk russisk spiller.

Det drejer sig om den 29-årige forward Oleg Yashin, der i sin karriere har spillet over 300 kampe i den russiske KHL-liga, der betragtes som verdens næststærkeste.

- Vi har fået stor hjælp af Alexander Bumagin (nuværende Frederikshavn-profil, red.), der tidligere har spillet sammen med Oleg og har overbevist ham om, at Frederikshavn er værd at komme til. Det, tror jeg, har gjort udslaget, for normalt ville vi ikke kunne komme i nærheden af sådan en spiller, siger White Hawks-direktør, Henrik Andersen.

Selvom kontrakten har været i hus i noget tid, har det trukket ud med at få Oleg Yashin til Nordjylland.

- På grund af situationen med COVID-19 har det været meget svært at få ham ind i landet, så det har krævet en del ressourcer. Men nu er han landet - med en frisk coronatest i hånden. Derudover får vi ham også testet her - for at være på den helt sikre side, fortæller Henrik Andersen.

Giver et fysisk boost

Han betragter russeren som en væsentlig mere fysisk spiller end landsmanden Alexander Bumagin.

- Han er ikke på samme tekniske niveau, men derimod en stor og stærk powerforward, der virkelig fylder noget og giver os et fysisk boost, forklarer White Hawks-direktøren.

Oleg Yashin kan få debut på lørdag, når Frederikshavn på hjemmebane spiller den første testkamp i sæsonoptakten. Her kommer Aalborg Pirates på besøg.

- Men det er muligt, vi venter lidt med at sende ham i aktion. Vi skal først lige se, hvor han står fysisk, siger Henrik Andersen, der understreger, at tilgangen af russeren holdes indenfor det planlagte budget.

I den forgange sæson optrådte Oleg Yashin i VHL-ligaen, der er det næsthøjeste russiske niveau.