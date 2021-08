Russisk lokomotiv binder sig til Frederikshavn White Hawks

ISHOCKEY:Rygterne har svirret i noget tid, men søndag aften blev det så officielt, at ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks fortsætter samarbejdet med russeren Alexander Bumagin.

Den 34-årige forward, der kom til Frederikshavn i slutningen af 2018, har skrevet under på en aftale gældende for de kommende to sæsoner i Metal Ligaen.

- Jeg er glad for, at han bliver her mindst to sæsoner mere. Han er en meget vigtig spiller for os og samtidig et godt forbillede for vores unge danskere spillere med sin store træningsdisciplin, siger cheftræner Jari Pasanen til klubbens hjemmeside.

Alexander Bumagin blev i foråret alvorligt knæskadet, og russeren er endnu ikke helt klar til at gå på isen. Han håber dog, det er et spørgsmål om tid.

- Jeg går fint fremad, og jeg håber snart at være klar. Jeg skal dog først igennem et lægetjek i løbet af august, udtaler den tidligere KHL-spiller, der tilføjer, at han og familien er faldet rigtig godt til i Frederikshavn, og at det derfor var oplagt for ham at forlænge kontrakten.