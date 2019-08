Russisk profil er landet i Aalborg Pirates

ISHOCKEY: Aalborg Pirates er kommet tættere på at kunne skrive Kirill Kabanov på holdkortet til den kommende sæson.

Sent søndag aften landede den russiske forward i Aalborg, og mandag formiddag var han på is for første gang, siden han forlod klubben som dansk mester i april 2018.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået arbejds- og opholdstilladelsen på plads. Så nu træner han med. Om han så også spiller for os, når Metal Ligaen begynder i starten af september, afhænger stadig af de to optioner, der er i kontrakten, fortæller Pirates-direktør Thomas Bjuring.

Aalborgenserne mangler fortsat omkring 35.000 kroner i den indsamling blandt sponsorer og fans, der blev sat i gang 6. august. Her var formålet at finde godt 300.000 ekstra kroner til budgettet.

- Vi er utrolig glade for den fantastiske opbakning, vi har fået. Nu håber vi også, at vi kan få den nødvendige hjælp til at nå det sidste stykke i mål, siger Thomas Bjuring.

Det sidste benspænd i kontrakten er, at Kirill Kabanov - mod et mindre beløb - kan vælge at skrive kontrakt med en klub i en større liga. Blot det sker senest 2. september.

Russeren har det seneste år spillet for Krefeld Pinguine i den tyske DEL-liga. Tidligere i karrieren har han vundet svensk sølv med Skellefteå, optrådt 20 gange i den russiske KHL-liga og spillet i den amerikanske AHL-liga.