Russisk ishockeyprofil forlader isen og bliver træner

FREDERIKSHAVN:Ishockeykarrieren er ovre for Alexander Bumagin. Den 36-årige russer forlader nemlig isen efter en alvorlig knæskade, der har holdt ham ude siden februar.

I den kommende sæson bliver den russiske veteran i stedet assistent for nytilkomne Patric Wener i trænerboksen. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi havde naturligvis alle håbet, at Bumagin kunne fortsætte sin karriere på isen, og selvom genoptræningen efter den alvorlige knæskade går flot fremad, så bliver det ikke til et comeback på isen for russeren. I stedet er vi utrolig glade for, at vi har indgået en aftale med ham om at træde ind i trænerrollen, hvilket er noget, han selv har haft som målsætning, når hans karriere var slut, siger White Hawks-direktør René Jørgensen.

- Bumagin har en høj træneruddannelse og har ambitioner i sin trænerkarriere, så begge var ikke sene til at se muligheden for, at han kunne begynde sin trænerkarriere i Frederikshavn White Hawks. Vi ser meget frem til parløbet mellem Patric og Bumagin, som vi ser som en meget spændende trænerduo, lyder det fra ham.

Knæskader har tidligere voldt White Hawks-forwarden problemer, og nu stopper han med mere end 160 kampe for frederikshavnerne på cv'et. Det sker, efter en indsamling iværksat af klubben sørgede for, at russeren trods skaden kunne blive i Frederikshavn.

- Jeg er enormt glad for at klubben har givet mig denne mulighed - både for at blive i klubben og nu også blive træner. Jeg har hele tiden haft en ambition om at blive træner, når min aktive karriere var slut, men jeg havde håbet at spille et par sæsoner mere. Men sådan ville livet det ikke, så nu kommer jeg i gang med min trænerkarriere lidt før, end jeg havde planlagt. Jeg har taget flere trænerkurser i Rusland og føler mig godt klædt på til at hjælpe Patric Wener og klubben i min nye rolle, udtaler Bumagin.

Før tiden i Frederikshavn havde russeren en lang karriere i KHL, som er verdens næstbedste hockeyliga efter den nordamerikanske liga, NHL. Herfra fik forwarden muligheden for et udlandseventyr i Danmark, hvor en indledende kontrakt på tre måneder kastede et halvt årti i dansk ishockey af sig. Trods afslutningen på den aktive karriere kan Bumagin nu fortsætte sin tilværelse i Nordjylland.

Torsdag aften har Frederikshavn White Hawks sæsonens første træningspas, og her begynder Alexander Bumagins nye trænerrolle.