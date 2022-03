Rutineret AaB'er genopstod mod Brøndby: Samspil med Kusk inspirerede

FODBOLD:Rutinerede Jakob Ahlmann har været langt fra fordums niveau i denne superligasæson, men søndag strålede wingbacken igen i 3-0-sejren over Brøndby.

- Holdet som helhed præsterede helt fantastisk, og det var jeg jo en del af. Men selvfølgelig var det rart for mig at brænde lidt igennem igen. Jeg havde en god følelse, og der var mange ting, der lykkes for os som hold og dermed også for mig, forklarer Jakob Ahlmann.

Samspillet med ligeledes genopstandne Kasper Kusk i AaB's venstre side gav mindelser om spillet i mesterskabssæsonen 2013/2014.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kender hinanden godt og ved, hvordan vi skal spille hinanden. Men Kusk spillede altså også en helt eminent kamp, roser Jakob Ahlmann.

11.083 tilskuere gav AaB massiv støtte mod Brøndby, og fansenes opbakning blev i den grad bemærket.

- Vi har haft sindssyg god støtte på hjemmebane hele sæsonen, men de sidste par hjemmekampe har været en noget blandet fornøjelse fra vores side. Med vi fik heldigvis betalt lidt tilbage til fansene, og den her præstation kan vi være høje på resten af dagen, siger venstrebacken.

AaB holdt et højt niveau over 90 minutter mod Brøndby. Foto: Henrik Bo

Jakob Ahlmann bliver presset på sin plads af Gudmundur Thorarinsson, som AaB netop har hentet. Islændingen lavede et overbevisende indhop i OB for en uge siden, men kunne ikke spille mod Brøndby på grund af en skade.

- Der er stor konkurrence om pladserne, og sådan skal det også være. Thorarinsson har gjort det rigtig fint, men jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan, for at pladsen skal være min, siger Ahlmann.

AaB kan efter sejren over Brøndby se frem til en landskampspause, inden de 3. april indleder Mesterskabsspillet med en hjemmekamp mod FC København.

- Vi er sindssygt glade for at gå på landskampspause med den her præstation. Vi var lidt ramt af skader og karantæner, men der blev virkelig steppet op over hele linjen. Det skal vi bygge videre på i de 10 vanvittigt svære og hårde kampe, der venter i Mesterskabsspillet.

- Mod Brøndby fik vi i hvert fald vist, at vi kan matche dem og også var bedre end dem. Nu går vi ind med oprejst pande og er klar til at jagte alt det, der overhovedet er muligt, fastslår Jakob Ahlmann.