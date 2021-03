Rutineret AaB'er om hård kritik: Der kan være et skræmmende lavt niveau

FODBOLD:Der er ikke blevet holdt tilbage i kritikken af AaB på diverse sociale medier, efter holdet søndag tabte 0-2 til OB og dermed ikke kom med i mesterskabsspillet i Superligaen.

På utallige mere eller mindre opfindsomme måder er sportschefen, cheftræneren og spillerne blevet fortalt, hvor håbløse og uduelige de er til at bedrive deres fag. Men hvordan er det at være i skudlinjen for den massive kritik?

- Det er en del af spillet, lyder det fra AaB's rutinerede venstre back Jakob Ahlmann, som dog mener, at den hårde tone på de sociale medier i flere tilfælde er over grænsen.

- De sociale medier kan være et hårdt sted efter en kamp som den mod OB, og det er ikke i kommentarsporet på Facebook, at vi henter inspiration til at evaluere en kamp. Der kan være et skræmmende lavt niveau, og der er nogen, som smider hæmningerne, når tingene ikke går vores vej. Det jo ikke fordi, vi ikke kan tåle kritik, det skal også være en del af det, det skal bare være på en ordentlig måde, siger Jakob Ahlmann i den nyeste udgave af fodboldpodcasten "Ripodsten".

Med mere end et årti i AaB's førsteholdstrup kender han de fleste sider af den professionelle verden. Han har prøvet at blive tiljublet som dansk mester og pokalvinder og har efterhånden også spillet mange sæsoner, hvor resultaterne hverken har levet op til AaB's eller omverdenens forventninger.

Carte blanche til kritik

Erfaringen gør, at han ved, hvad der skal fokuseres på, og hvordan man håndterer den kritik, der nærmest konstant er af AaB, og som i perioder, eksempelvis efter OB-kampen, rammer med stormstyrke. Han kan dog godt være bekymret for de helt unge spillere i truppen.

- Når vi er samlet i klubben, bakker vi selvfølgelig hinanden op og prøver at snakke med dem om, hvad der er vigtigt at fokusere på efter dårlige kampe og dårlige perioder. Men i modsætning til os lidt ældre spillere er de jo vokset op med de sociale medier, som er en kæmpe del af deres liv.

- Når en 19-årig knægt fra Støvring eller Skalborg, der siden han var 12 år gammel har brugt hver eneste dag på at nå til Superligaen, efter et par dårlige kampe oplever, at der er carte blanche til at mene hvad som helst om ham, fordi han spiller for AaB, så bliver jeg lidt indebrændt, siger Jakob Ahlmann.

- Det skal man være god til at skærme sig fra, for selv om jeg ikke synes, det burde være sådan, så skal man stå model til lidt af hvert, fordi man spiller for AaB. Jeg ville ønske, at folk kunne tænke sig lidt mere om, tilføjer han.

Plads til snak på gaden

Mens det kan gå hårdt for sig i den digitale verden, forholder det sig helt anderledes, når Jakob Ahlmann på daglig basis går en tur i det centrale Aalborg. Her er der indimellem folk, der henvender sig og vil tale om gode eller dårlige præstationer, men tonen helt anderledes afdæmpet og respektfuld.

- Jeg møder ikke folk, der er ubehagelige på nogen måder, og selvfølgelig er der plads til en snak om en dårlig præstation, eller hvad der lige gik galt, og det er bare helt fint, fortæller Jakob Ahlmann i Ripodsten.

