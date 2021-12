Rutineret Aalborg-målmand fravalgt til EM-slutrunden

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skal i januar afgive duoen Felix Claar og Lukas Sandell til det svenske landshold, der deltager ved EM-slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Til gengæld får målmand Mikael Aggefors i første omgang lov at blive hjemme, da han er fravalgt til fordel for Tobias Thulin fra TVB Stuttgart.

36-årige Mikael Aggefors var for knap et år siden med til at spille Sverige i VM-finalen, hvor Danmark til sidst stod i vejen. Men den yngre Thulin på 26 år er altså foretrukket af landstræner Glenn Solberg.

Heller ikke stregspilleren Jesper Nielsen fra Aalborg Håndbold er med i truppen, men sammen med Mikael Aggefors indgår han blandt de reserver, der kan indkaldes med kort varsel.

تصدي رائع من حارس فريق Aalborg في مباراة فريقه اليوم أمام elverum في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد pic.twitter.com/4REt2vQ9Ii — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 8, 2021

Aalborgenserne har tidligere fået udtaget fløjeduoen Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen til det norske EM-hold.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen har indtil videre blot udtaget en bruttotrup på 35 navne, og her har de danske mestre Benjamin Jakobsen, René Antonsen, Henrik Møllgaard og Nikolaj Læsø iblandt.

Islands endelige EM-trup er heller ikke udtaget endnu, men her indgår Aron Pálmarsson fra Aalborg Håndbold blandt de 35 navne i bruttotruppen.