Rutineret forsvarsræv tripper i Hobro IK's kulisse

FODBOLD:Christoffer Østergaard pandede Hobro IK på 1-1 i tirsdagens reserveligakamp i Aalborg, men den rutinerede forsvarsspiller var bestemt ikke tilfreds efter nederlaget på 3-4 til AaB.

- Det kan godt være, at vi langt hen af vejen ydede en fin indsats, men når vi lukker fire mål ind, så kan det aldrig være helt godkendt i mine øjne. Vi burde have gjort mere for at forhindre flere af deres scoringer, og det er også et billede, vi kan genkende fra kampene i 1. division, siger han.

28-årige Christoffer Østergaard kæmper stadig for at finde tilbage til fordums styrke efter et langt skadesforløb, og set i det lys var det positivt, at han klarede 90 minutter mod AaB.

- Det var rigtig vigtigt, og jeg begynder egentlig at føle mig godt tilpas igen. Så hvis jeg får chancen, så føler jeg mig klar til opgaven, fastslår han.

Indtil videre har han kun fået et ganske kort indhop mod Vendsyssel i NordicBet Ligaen - foruden en startplads i pokalexiten mod Brabrand.

- Jeg er selvfølgelig ikke kommet til Hobro for bare at kigge på, så jeg er da pivskuffet hver eneste gang, jeg bliver valgt fra. Men jeg går ikke og surmuler i kulissen, understreger han.

Humøret i Hobro er da også stadig intakt, selvom holdet er sidst i landets næstbedste række og endnu ikke har vundet.

- Men vi skal til at skrue på nogle knapper nu, for vi må ikke blive tilpasse med at spille uafgjort, som vi senest gjorde i Helsingør i fredags. Vi har indført et pointsystem til træning for at få noget mere intensitet ind i tingene, og vi er bare nødt til at arbejde endnu hårdere, fastslår Christoffer Østergaard.