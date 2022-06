Rygskade stod i vejen for Aalborg-træners lovende tenniskarriere

TENNIS:Under DM-ugen afholdes danmarksmesterskaberne i tennis hos Aalborg Tennisklub. I Vestbyen har medlemmerne således fulgt nogle af deres lokale spillere på hjemmebane.

Et af de kendte ansigter i tennisklubben er 43-årige Dominika Olszewska fra Polen. Hun slog sig nemt gennem kvalifikationsturneringen i single, inden hun måtte se sig slået i 1/8-finalerne af andenseedede Karoline Laursen på 21 år, som hun tvang ud i tredje sæt. Selvsamme Laursen var med til at slå Olszewska og doublemakker Louise Kragelund i kvartfinalerne. I mixed double måtte polakken og Hjørring-spilleren Julius Rokkjær se sig slået i deres første kamp.

Fælles for alle konstellationer er, at Dominka Olszewska har stået over for og ved siden af markant yngre spillere.

- Jeg har min erfaring, visdom og tålmodighed med mig, som de unge spillere ikke har så meget af. Der har jeg vidst, at jeg kan komme foran, selvom de er i bedre form end mig. Men jeg må klare mig med det, som jeg har, fortæller den erfarne tennisspiller.

Erfaringen kommer fra en baggrund som professionel tennisspiller. I 1990'erne var hun nemlig et lovende talent, hvis karriere blev stoppet alt for tidligt af en rygskade.

Nægtede operation

I dag bor Dominika Olszewska med sin mand og deres to børn i Kaas, hvilket står i kontrast til de 20 år, som hun tilbragte i USA, efter drømmen om en stor karriere som professionel tennisspiller blev ødelagt. Som 17-årig var hun oppe som nummer 625 i verden i single, mens rangeringen i double kom op på 353.

Dominika Olszewska kom nemt gennem kvalifikationsturnering til DM i tennis, hvor hun måtte se sig slået af 21-årige Karoline Laursen. Foto: Torben Hansen

Det var altså et stort potentiale, som ikke kunne udfoldes, da Dominika Olszewska måtte opgive sin tilværelse som professionel.

- Jeg var jo lige startet og var meget ung, da jeg fik min rygskade, som de ville operere mig for. Men jeg ville ikke have, at de skulle røre ved min rygrad. Jeg var jo kun 17 år. Så jeg prøvede at spille videre uden operationerne, mens vi kørte fra land til land, fortæller hun.

- Engang i Belgien var jeg så kommet ind i hovedturneringen, og jeg var helt klar. Men jeg havde et overhåndsslag, hvor det gik galt med ryggen igen. Derefter besluttede jeg mig for, at det ikke var det værd. Min bedstefar var min eneste sponsor, og jeg ville ikke risikere det hele, lyder det fra Dominika Olszewska.

Klubben har hjulpet

Rygskaden blev anledningen til, at den talentfulde polak drog til USA. I Oklahoma kunne hun få en uddannelse ved siden af tennis på universitetsplan, hvorefter turen gik til Californien, hvor Dominika Olszewska blev tennistræner.

For tre år siden blev Californien skiftet ud med Nordjylland, da familien valgte at tage tilbage til Europa.

- Det kræver noget tilvænning. Jeg er trods alt fra Polen, så jeg kender jo Europa, og på mange måder er det genkendeligt for mig. Men det var svært for mine børn, der er vokset op i Californien. Jeg rejste jo en del som atlet, så jeg kan sagtens tilpasse mig. Måske elsker jeg det ikke her, som jeg gjorde i USA, men jeg er her for min familie, og jeg elsker min rolle i tennisklubben. Den har hjulpet mig rigtig meget, fortæller hun.

I Aalborg står Dominika Olszewska for træningen af de bedste spillere, ligesom hun også underviser juniorer. Dermed har den 43-årige fundet et hjem og ikke mindst et fællesskab i det nordjyske.

- Vi har en god trænergruppe, der hjælper hinanden. Lige nu bruger vi en del tid på at gøre vores juniorprogram mere seriøst og pålideligt. Der er et stort potentiale, siger hun.

Det bliver ikke til nogen nordjyske medaljer ved DM i tennis, hvor der søndag spilles finaler i klubben på Kastetvej uden lokal deltagelse.