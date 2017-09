Rytter Juhl og Pedersen videre i Seoul

BADMINTON: Den nordjyske damedouble Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen fik onsdag en hård start på Super Series-turneringen Korea Open. OL-sølvvinderne måtte ud i tre sæt for at besejre Poon Lok Yan og Tse Ying Suet fra Hongkong. 21-11, 19-21, 21-16 lød cifrene.

Maiken Fruergaard og Sara Thygesen røg til gengæld ud efter et nederlag i to sæt til et par fra Kina.

Hans-Kristian Vittinghus er klar til anden runde ved Super Series-turneringen Korea Open i Seoul.

Den danske badmintonspiller besejrede onsdag Malaysias Chong Wei Feng 17-21, 21-11, 21-15 i første runde.

Hans-Kristian Vittinghus havde før kampen tabt to af tre indbyrdes kampe mod malaysieren, om end det seneste møde var i 2014.

Danskeren tabte da også første sæt, men det skete først, efter at han havde formøblet en 16-13-føring.

I andet sæt stod der Hans-Kristian Vittinghus på det hele. Danskeren var på intet tidspunkt bagud i sættet, som han vandt sikkert.

Det samme gentog sig i tredje sæt, hvor den danske herresingle heller ikke var bagud på vej mod sejren.

/ritzau/