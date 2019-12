Så blev det hvid jul i White Hawks: Frederikshavn sejrede stort over Odense

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks kan gå på en uges velfortjent julepause, da de søndag eftermiddag satte Odense Bulldogs på plads foran hjemmepublikummet i Frederikshavn.

Høgene vandt således med hele 6-2, i en kamp som de styrede fuldstændig fra start til slut.

Der gik da heller ikke mere end to minutter, før frederikshavnerne bragte sig foran. Gorm Topholt fandt Albin Lindgren ved blå linje, og herfra kanonerede svenskeren pucken op i krydset.

White Hawks fortsatte det hårde pres, de havde lagt fra kampens start. To minutter efter føringsmålet var Kristian Jensen tæt på at udbygge til 2-0, da han fulgte op på en retur med baghånden, men Evan Cowley var placeret korrekt i Odense-målet.

Minuttet senere var det så Radim Piroutek, der var på spil i en soloaktion, hvor han skar imellem to Odense-spillere, og skabte en stor chance, men afslutningen sad lige på Evan Cowley.

Selvom det stort set var spil til et mål, så fik Oliver Anker Christensen alligevel muligheden for at bringe balane i regnskabet, men han formåede ikke at udnytte sin friløber, der endte ud i en dårlig afslutning.

Midtvejs i første periode var Christian Mieritz ved at score et regulært drømmemål. Dane Fox sendte en puck, der svævede en halv meter over isen, mod Mieritz, som flugtede direkte mod mål, men Odense-målmanden fik lige akkurat handsken på.

Der gik dog ikke mere end et minut, før scoringen til 2-0 alligevel blev en realitet. Christoffer Åkesson udnyttede tæt trafik foran Odense-målet til at sende et skud afsted, og det var en fornuftig beslutning, for nettede blafrede et halv sekund senere bag Evan Cowley, der ikke havde meget udsyn.

Stik mod spil og chancer kom Bulldogs på tavlen mindre end to minutter før pausen. Rasmus Simonsen modtog en puck med ryggen til mål, hvorefter han vendte rundt og resolut sendte pucken ind bag Samuel Jukuri.

Yannik Vedel havde få sekunder senere muligheden for at gøre det til 2-2, men denne gang var Jukuri på plads, og derfor gik White Hawks fuldt fortjent til pause med en føring.

Odense Bulldogs kom ud til anden periode med fornyet energi efter reduceringen, men efter et par minutter var tendensen den samme som i første periode. Hjemmeholdet skabte et hav af chancer, men skarpheden manglede.

Først var det Radim Piroutek, der tæt foran mål sendte pucken et godt stykke over, og dernæst brændte Dane Fox på det skammeligste på helt frit mål.

Men straks efter blev effektiviteten skruet markant op foran mål for frederikshavnerne.

Alexander Bumagin tog en tur rundt om modstanderens mål, kiggede op og fandt en fri Christopher Frederiksen, der sikkert sendte læderet i mål.

Og to minutter senere gjorde Radim Piroutek det til 4-1, da han stjal pucken og skøjtede alene ned mod Evan Cowley. Han tog et træk til venstre og skød pucken mellem benene på målmanden, der dog fik lidt af benskinnen på, og derfor dansede pucken på stregen, før den til sidst blev skubbet ind af en Odense-spiller.

På trods af at værterne gik ind til tredje periode med en komfortabel føring, så havde de absolut ikke flæskesteg og brune kartofler i tankerne, for de skulle bare bruge to minutter, før de gjorde det til 5-1. Christopher Frederiksen satte staven på foran mål og styrede pucken i mål.

Kort efter slog Odense tilbage og reducerede igen føringen til tre mål, da Sebastian Ehlers skød pucken ind bag en chanceløs Samuel Jukuri.

Men det fandt Alexander Bumagin og Dane Fox sig ikke. I et flot russisk-canadisk-samarbejde sluttede Dane Fox aktionen af med at score til 6-2, som også blev kampens slutresultat.

Frederikshavnerne skal først i aktion igen, når de om en uge skal spille to kampe på to dage mod lokalrivalerne fra Aalborg Pirates.