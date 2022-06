Så det officielt: AaB henter ny forsvarsspiller

AALBORG:Det har længe været rygtet, men nu er det endelig officielt.

AaB har skrevet kontrakt med forsvarsspilleren Lars Kramer, der i de seneste tre sæsoner har tørnet ud for Viborg F.F.

- Vi har over en længere periode bemærket Lars Kramers gode præstationer og udvikling i Viborg F.F., og vi er glade for, at han har fundet det attraktivt at tilslutte sig vores klub, siger AaB's sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Sportschefen glæder til, at Kramer slutter sig til AaB.

- Forsvarsmæssigt er Lars Kramer nærkampsstærk, hovedspilsstærk og dygtig til at læse spillet, og offensivt har han kompetencer både i det opbyggende spil og som en trussel på standardsituationer, ligesom vi hans unge alder til trods også ser lederegenskaber i ham, fortæller Inge André Olsen.

Lars Kramer glæder sig til at slutte sig til den aalborgensiske trup.

- Jeg er meget glad for at indgå en kontrakt med AaB. Nu har jeg spillet mod klubben et par gange, jeg kender Lars Friis (AaB’s cheftræner, red.), og jeg har talt med nogle tidligere AaB-spillere. Efter de samtaler kan jeg mærke, at AaB for mig har hele pakken.

Lars Kramer har spillet 88 officielle kampe for Viborg F.F. de seneste tre sæsoner, hvor han har bidraget med syv scoringer.

Den 22-årige hollænder startede sin karriere på Ajax Amsterdams ungdomsakademi, hvor han var i seks år, inden han skiftede til Groningen. Her nåede han en enkelt kamp for førsteholdet.

- AaB er en stor klub i Danmark med en rig historie og mange dygtige spillere i truppen. Der er gode udviklingsmuligheder, og klubben lyder til at være som en familie, og det er sådan et miljø, jeg gerne vil være i. Derudover er Aalborg en dejlig by, og så er fansene på Vesttribunen altid fantastiske, siger Lars Kramer og tilføjer:

- Jeg håber, at jeg med mit forsvarsspil og mine lederegenskaber kan bidrage til at hjælpe holdet frem mod succes i de kommende år, hvor vi gerne vil spille med om medaljerne i 3F Superligaen.

Den 192 centimeter høje Lars Kramer har skrevet under på en aftale, der løber frem til 30. juni 2025.

Han kommet til på en fri transfer.