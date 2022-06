Så er det endegyldigt: Sandell forlader Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Svenske Lukas Sandell, som kom til Aalborg Håndbold i 2020, forlader klubben efter den kommende sæson.

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

Den svenske bagspiller kom på en to-årig kontrakt og forlængede sidste år aftalen, så den løber til sommeren 2023. Herefter har Sandell valgt at søge nye udfordringer.

- Vi er rigtig kede af at skulle sige farvel til Lukas. Vi har gjort alt, der var muligt, for at beholde ham, men må konstatere, at han har valgt at søge nye udfordringer. Vi glæder os over den enorme udvikling, vi har oplevet, mens han har været i Aalborg Håndbold, og han er trods alt stadig en del af truppen hele næste sæson. Vi ønsker selvfølgelig Lukas alt held og lykke på sin videre vej, når det kommer dertil, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen i pressemeddelelsen.

Det har da heller ikke været et nemt valg for den 25-årige højre back, som føler sig godt tilpas i Aalborg.

- Det har helt bestemt været et svært valg. Jeg er rigtig glad for at være her i Aalborg og de første to år har været succesfulde både på og udenfor banen. Muligheden for at prøve mig af i en anden liga har tiltalt mig, hvilket gør, at jeg tager springet videre om et år. Men først venter en ny spændende sæson på vores fantastiske hjemmebane, som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg er bestemt ikke færdig med at vinde titler med Aalborg Håndbold, lyder det i pressemeddelelsen fra Lukas Sandell.

Han skal sammen med holdkammeraterne starte den kommende sæson tirsdag 23. august på hjemmebane mod GOG, hvor vi allerede har mulighed for at tage revanche fra DM-finalen ved Sparekassen Danmark Super Cup.