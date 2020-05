Så er det Jul igen: Pirates forlænger med erfaren forward

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har forlægnet kontrakten med 22-årige forward, Jeppe Jul Korsgaard, så han også er en del af truppen i den kommende sæson, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Jeppe Jul brød igennem for et par sæsoner siden, hvor han spillede i kæde med Olivier Hinse og Kirill Kabanov i The Double sæsonen.

Jeppe Jul var en god arbejdshest i den kæde, men viste også, at han var skrap foran mål. Jeppe Jul har rigtig god speed i skøjterne, hvor han også viser, at hans teknik med pucken også følger rigtigt godt med, pointerer klubben.

Jeppe Jul er en del af klubbens ungdomsarbejde, hvor han skal i gang med sin 7. sæson i Aalborg Pirates. Han har ligeledes været en enkelt sæson omkring svenske AIK Stockholm, hvor han var en del af deres U18 hold, hvor han havde god succes.

Jeppe Jul har spillet 216 grundspilskampe samt 33 slutspilskampe for Aalborg, så trods den unge alder, så er han en ganske erfaren spiller. Han har været omkring de danske ungdomslandshold, hvor han var med til at rykke op til Agruppen med U18-landsholdet tilbage i 2014/15, mens han også har A-landsholdskampe på CV'et.

Jeppe Jul har skrevet under på en et-årig forlængelse til den kommende sæson, hvor han igen vil optræde i nummer 21.